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Islamo-Gauchisme: Wenn radikale Linke und politischer Islam zusammenfinden

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Islamo-gauchisme: Linke Demonstration: In Frankreich haben Linksradikale und Islamisten bereits teilweise einen Schulterschluss vollzogen.
Islamo-gauchisme: Linke Demonstration: In Frankreich haben Linksradikale und Islamisten bereits teilweise einen Schulterschluss vollzogen.
Linke Demonstration: In Frankreich haben Linksradikale und Islamisten bereits teilweise einen Schulterschluss vollzogen. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Xose Bouzas
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Wenn radikale Linke und politischer Islam zusammenfinden

„Islamo-Gauchisme“ ist bislang ein französisches Phänomen, bei dem scheinbar gegensätzliche Bündnispartner aus Linksextremismus und Islamismus zueinander finden. Und wie sieht es in Deutschland aus?

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