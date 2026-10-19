Wen treffen die Plünderungen von Paris?

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Von allen Videos und Bildern, die derzeit von den Zerstörungen in Frankreich umhergehen, den Plünderungen, der Brandstiftung, den Angriffen auf Passanten und Polizisten, wirken derzeit zwei besonders aussagekräftig. In einem Video, es kursiert seit dem Wochenende in sozialen Netzwerken, ist eine blonde Frau zu sehen, die jugendliche Plünderer anfleht, einen bereits schwer zerstörten Laden in Frieden zu lassen.

Presseberichte, die die Frau identifizieren, scheint es bislang keine zu geben. Im Netz kursiert das Gerücht, sie sei die Besitzerin des Ladens. Doch die Frage, ob das zutrifft, ist eigentlich zweitrangig. Ergreifend ist auf dem Video vor allem die sichtbare Verzweiflung, mit der die Frau auf die Jugendlichen reagiert. „Hört auf damit!“, ruft sie und versucht einen der Randalierer sogar händisch zu stoppen. „Fass mich nicht an“, erwidert ihr ein junger Migrant lediglich, bevor er sich an ihr vorbei in den Laden schiebt.

Liberal white French woman pleads with violent protestors in Paris to stop looting her store, saying she supported migration from the third world. They laugh at her continue looting. She looks on, aghast. You get what you voted for, madam. 🤷‍♂️ https://t.co/Kf1qf2gTTm — Conservative insurrectionist (@BFacist) October 18, 2026

Auch ihre weiteren Appelle bleiben unbeantwortet. „Was ist der Sinn, das zu tun?“, ruft sie noch. Und: „Das ist nicht unser Anliegen“.

Mehr als 2.000 Läden von Zerstörungen betroffen

Nach Informationen des Präsidenten des französischen Industrie- und Handelskammerverbands, Alain Di Crescenzo, wurden in den vergangenen Tagen mehr als 2.000 Geschäfte von Zerstörungen und Plünderungen betroffen.

Zu den Opfern der Zerstörungswut gehört unter anderem das Pariser Kaufhaus BHV Marais, welches nach eigener Aussage am Sonntag von etwa 30 Personen gestürmt worden sei. Sie hätten „das Erdgeschoss des Kaufhauses verwüstet. Das Gebäude wurde außen beschädigt und zahlreiche Artikel gestohlen“, erklärte die Geschäftsleitung und rief dazu auf, „die Arbeit der 700 BHV-Mitarbeiter zu respektieren, die jeden Tag darum kämpfen, das Kaufhaus wieder auf die Beine zu bringen“, zitiert der Rundfunksender Europe1.

„Es bricht mir das Herz“

Verzweiflung spricht auch aus einem Instagram-Post der Pariser Modeboutique Bangla Begum. Nachdem das Geschäft am Sonntag völlig verwüstet worden war, flehten die Betreiber die Randalierer um Milde an: „Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, wie viel Arbeit wir in diesen Laden gesteckt haben, und an die Tränen, die ich vergossen habe, um einen Kredit zu bekommen“, heißt es in dem Text. Unbedingt stelle man sich aber dennoch auf die Seite der Proteste, schließlich seien gestohlene Objekte nicht vergleichbar mit „gestohlenen Leben oder Zukunftsperspektiven“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bangla Begum (@bangla_begum)

Großen Dank sprechen die Betreiber einem zufällig vorbeigekommenen Passanten aus, der sich, geschützt durch einen Motorradhelm, offenbar zwischen die Randalierer und den Laden schob. Ebenso wird einer älteren Mitarbeiterin gedankt, die den Notruf alarmierte – und einem Sicherheitsmann, dessen Auto auf der Fahrt zum Geschäft offenbar mehrfach attackiert wurde.

Der Verkaufsschlager sind Brust-Ringe

Angesichts der Geschehnisse recht kurios wirkt da die Internetseite der Boutique. Auf die in einem FAQ gestellte Frage, wieso die Besitzerin – eine weiße Französin namens Fanny Boucher – für das Unternehmen einen derart exotisch wirkenden Namen gewählt habe, antwortet sie: „Es war mir wichtig, einen Namen mit muslimischer Herkunft zu wählen“, erklärt Boucher. Während der Jahre, die sie in Indien verbracht habe, habe sie schmerzlich wahrgenommen, dass die dortigen Hindu-Nationalisten das muslimische Erbe des Landes attackierten.

Der Verkaufsschlager des Ladens sind Ringe in der Form weiblicher Brüste. „Was könnte besser geeignet sein als eine Brustwarze, um diesem sehr ernsten Schmuckklassiker eine neue Wendung zu geben?“, fragt die Gründerin. Der Brustring sei „etwas Kraftvolles, das mit Frauen zu tun hat“.