Weidel warnt vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Deutschland

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BERLIN. Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, hat vor einem Überschwappen der Ausschreitungen aus Frankreich nach Deutschland alarmiert. „Die Gewaltexzesse in Frankreich sind ein Warnsignal für Deutschland“, schrieb die Parteichefin auf X. „Auch bei uns drohen durch die gefährliche Mischung aus Massenmigration und Linksextremismus bürgerkriegsähnliche Zustände.“

Die Gewaltexzesse in Frankreich sind ein Warnsignal für Deutschland. Auch bei uns drohen durch die gefährliche Mischung aus Massenmigration und Linksextremismus bürgerkriegsähnliche Zustände. Nur mit der AfD wird es eine Migrationswende geben!

https://t.co/sapjjEoR5J — Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 19, 2026



Hintergrund sind die massiven Demonstrationen in Frankreich am Wochenende (JF berichtete). Diese wurden an vielen Orten von schweren Ausschreitungen überschattet. Laut Innenminister Laurent Nuñez waren es Randalierer aus dem linksextremen Spektrum, die Brandstiftungen und gezielte Angriffe auf öffentliche Gebäude in Paris durchführten.

Weidel reagierte auf die Einschätzung des Psychologen Ahmad Mansour, der davor warnte, dass linksradikale Gruppen versuchen würden, die Ausschreitungen aus Frankreich nach Deutschland zu holen. „Wir haben jetzt friedliche Auseinandersetzungen in Schulen in Deutschland. Aber das könnte sehr, sehr schnell umkippen“, sagte er der Bild. „Wer noch von Schulprotesten spricht, hat keinen Bezug zur Realität, wenn es um Frankreich die letzten Tage geht.“

Innenminister Dobrindt: „Kampf gegen das demokratische System“

Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) stellt sich dagegen, die Ausschreitungen als Schülerproteste zu verharmlosen. „Wer Straßen in Schlachtfelder verwandelt, Polizisten angreift und Rathäuser anzündet, demonstriert nicht für bessere Bildung, sondern führt einen bewaffneten Kampf gegen die freiheitliche Gesellschaft und unseren Lebensstil“, sagte er der Bild.

Er mahnte, die Täter beim Namen zu nennen. „Wer nicht klar benennt, dass sich hier Linksextremisten und ein migrantisches Milieu zum gemeinsamen Kampf gegen das demokratische System auf der Straße treffen, hat die Situation nicht verstanden.“

Linkspartei und BSW feiern Ausschreitungen in Frankreich

Dagegen solidarisierte sich die Linkspartei mit den Randalierern. „Wir stehen an Eurer Seite. Euer Kampf für eine bessere Zukunft verbindet uns über Grenzen hinweg!“, schrieben die Partei sowie ihre Vorsitzende, die Bundestagsabgeordnete Ines Schwerdtner, in einem gemeinsamen Instagrambeitrag. Aus Schulprotesten für ein besseres Bildungssystem sei eine Massenbewegung geworden. Diese setze sich nicht nur für soziale Rechte, ein gutes und bezahlbares Leben sowie gegen Krieg, sondern auch gegen „den Vormarsch der extremen Rechten“ ein.

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Der Neuköllner Bezirksverband der Linkspartei, für den Ferat Koçak als Direktmandat in den Bundestag einzog, forderte die Bundesregierung dazu auf, „die Polizeigewalt gegen die französische Jugend scharf“ zu verurteilen. „Vor allem fordern wir jedoch auch hier in der BRD Milliarden für die Bildung statt für Aufrüstung und Krieg und wir unterstützen die Schulstreiks gegen die Wehrpflicht hierzulande“, schrieb der Verband und rief zu einer Demonstration in Neukölln auf.

Auch der Landesvorsitzende des BSW in Niedersachsen, Holger Onken, solidarisierte sich mit den Protestanten. „Rassisten versuchen, die Proteste in Frankreich zu ethnisieren“, beschwerte er sich auf X. „Das sind aber ähnliche Bilder wie bei der Revolution 1789, nur mit Internet. Was war damals die ethnische Komponente? Genau. Die spielt auch heute keine Rolle.“ (mas)