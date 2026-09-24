Was wurde eigentlich aus der Georgia Freedom Initiative?

Das Team rund um die Freedom Georgia Initiative, Zeltlager am Siedlungsort im Oktober 2020 /Archivbild). Foto: thefreedomgeorgiainitiative.com / IMAGO / ZUMA Press Wire

Vor sechs Jahren, während der Hochphase der Black-Lives-Matter-Proteste, wollte eine afroamerikanische Initiative im ländlichen Georgia eine eigene, unabhängige Siedlung aufbauen: 19 Familien, 40 Hektar Land und große Pläne für Schulen, Landwirtschaft und eine eigene Gemeinschaft. Mehr als 100.000 Dollar flossen in das Projekt. Was ist aus „Freedom, Georgia“ geworden?