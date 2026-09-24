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Black Lives Matter: Was wurde eigentlich aus der Georgia Freedom Initiative?

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Links sieht man freundlich lächelnde schwarze Menschen, die bei der Freedom Georgia Initiative mitmachen, rechts sieht man Zelte auf einer Wiese stehen
Links sieht man freundlich lächelnde schwarze Menschen, die bei der Freedom Georgia Initiative mitmachen, rechts sieht man Zelte auf einer Wiese stehen
Das Team rund um die Freedom Georgia Initiative, Zeltlager am Siedlungsort im Oktober 2020 /Archivbild). Foto: thefreedomgeorgiainitiative.com / IMAGO / ZUMA Press Wire
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Was wurde eigentlich aus der Georgia Freedom Initiative?

Vor sechs Jahren, während der Hochphase der Black-Lives-Matter-Proteste, wollte eine afroamerikanische Initiative im ländlichen Georgia eine eigene, unabhängige Siedlung aufbauen: 19 Familien, 40 Hektar Land und große Pläne für Schulen, Landwirtschaft und eine eigene Gemeinschaft. Mehr als 100.000 Dollar flossen in das Projekt. Was ist aus „Freedom, Georgia“ geworden?

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Das Team rund um die Freedom Georgia Initiative, Zeltlager am Siedlungsort im Oktober 2020 /Archivbild). Foto: thefreedomgeorgiainitiative.com / IMAGO / ZUMA Press Wire
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