Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Angebliche Folter von ukrainischen Soldaten: Was über die Vorfälle von Kiew bekannt ist

Angebliche Folter von ukrainischen Soldaten: Was über die Vorfälle von Kiew bekannt ist

Angebliche Folter von ukrainischen Soldaten: Was über die Vorfälle von Kiew bekannt ist

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie das angebliche Folteropfer von Kiew in einen Krankenwagen steigt.
Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie das angebliche Folteropfer von Kiew in einen Krankenwagen steigt.
Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie das angebliche Folteropfer in einen Krankenwagen steigt. Foto: X / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Angebliche Folter von ukrainischen Soldaten
 

Was über die Vorfälle von Kiew bekannt ist

Bilder aus Kiew sollen zeigen, dass in der Ukraine Rekruten schwerstens misshandelt und gefangen gehalten werden. Die Nachricht verbreitet sich rasant in den sozialen Medien. Doch Zeugenaussagen und weitere Aufnahmen widersprechen der Darstellung. Was ist da los?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie das angebliche Folteropfer in einen Krankenwagen steigt. Foto: X / Screenshot
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles