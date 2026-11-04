Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie das angebliche Folteropfer in einen Krankenwagen steigt. Foto: X / Screenshot

Was über die Vorfälle von Kiew bekannt ist

Bilder aus Kiew sollen zeigen, dass in der Ukraine Rekruten schwerstens misshandelt und gefangen gehalten werden. Die Nachricht verbreitet sich rasant in den sozialen Medien. Doch Zeugenaussagen und weitere Aufnahmen widersprechen der Darstellung. Was ist da los?