Was macht die Bundeswehr wirklich in Polen?

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WARSCHAU. Bilder von Bundeswehr-Soldaten in Polens Hauptstadt Warschau haben die dortige Öffentlichkeit aufgeschreckt, und die rechte Opposition versucht nun, daraus politisches Kapital zu schlagen. Zuerst verbreiteten User in den sozialen Netzwerken mit Videos von in Richtung Grenze fahrenden Fahrzeugen Gerüchte, die deutsche Armee würde in den Konflikt um das polnische Verfassungsgericht eingreifen.

Inzwischen kursieren auch Fotos und Filme von Bundeswehr-Soldaten in Warschau. Daraufhin schrieb der oppositionelle PiS-Abgeordnete Dariusz Matecki auf X: „Bevor Vertreter der Bundeswehr in Warschau paradieren, sollte der deutsche Staat grundlegende Fragen beantworten: Wann werdet ihr Tausende von unrechtmäßig geraubten polnischen Kulturgütern und Kunstwerken zurückgeben? Wann wird Berlin Polen die fälligen Kriegsreparationen für das Blutbad des Zweiten Weltkriegs zahlen?“

Doch was macht die Bundeswehr tatsächlich im Nachbarland? Der deutsche Botschafter Miguel Berger verbreitete jetzt auf X eine auf Polnisch gehaltene Erklärung seiner Vertretung. Darin heißt es, Deutschland lade aktuell zu Feierlichkeiten anlässlich des 71. Gründungstages der Bundeswehr ein. Dies sei nicht ungewöhnlich, sondern „ein bewusstes Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für die zentrale Bedeutung Polens an der Nato-Ostflanke.“

„EU entsendet deutsche Truppen nach Polen“

Laut Botschaft habe die Präsenz der Bundeswehr rein zeremoniellen Charakter anlässlich des Jubiläums. Man weise jede Desinformation, die eine Involvierung Deutschlands in innenpolitische Angelegenheiten Polens suggeriere, strikt zurück. Außerdem verwiesen die Diplomaten auf die militärische Zusammenarbeit beider Länder. Als Beispiel nannten sie den Einsatz der Bundeswehr bei der Befestigung der polnischen Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad (früher Königsberg).

Doch auch der rechte Konfederacja-Abgeordnete Konrad Berkowicz ließ sich davon nicht beruhigen. Auf X postete er ein Video von Bundeswehr-Soldaten: „Das ist Warschau – und die Bundeswehr auf seinen Straßen. Donald Tusk hat hier Verstärkung aus Deutschland herangeholt.“ Darüber hinaus behauptete er in mit dem Untertitel in dem Post, die EU würde deutsche Truppen nach Polen entsenden.

Demokracja według Unii Europejskiej. Niemieckie wojsko w Polsce. Urszula von der Leyen wysyła niemieckie wojsko do Polski. Donald Tusk wydał zgodę. Media o tym milczą. To musi zobaczyć świat. https://t.co/Eqks5ofCrw — Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) November 4, 2026



Polens Opposition wirft der Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk seit Jahren vor, eine Marionette der Bundesregierung zu sein. Mit Bildern von deutschen Soldaten in ihrer Hauptstadt meinen sie nun, den Beweis dafür gefunden zu haben. (fh)