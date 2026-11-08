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Demonstrationen in Westeuropa: Was die Jugendproteste mit der 68er-Revolte zu tun haben

Demonstrationen in Westeuropa: Was die Jugendproteste mit der 68er-Revolte zu tun haben

Demonstrationen in Westeuropa: Was die Jugendproteste mit der 68er-Revolte zu tun haben

Teilnehmer einer Demonstration unter dem Motto „Gen Z regelt“: Europaweit geht die Jugend auf die Straßen und protestiert. Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck
Teilnehmer einer Demonstration unter dem Motto „Gen Z regelt“: Europaweit geht die Jugend auf die Straßen und protestiert. Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck
Teilnehmer einer Demonstration unter dem Motto „Gen Z regelt“: Europaweit geht die Jugend auf die Straßen und protestiert. Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck
JF-Plus Icon Premium Demonstrationen in Westeuropa
 

Was die Jugendproteste mit der 68er-Revolte zu tun haben

Ob in Paris, Brüssel, Berlin, Mailand oder Madrid: In Westeuropa gehen junge Menschen auf die Straße und protestieren für ein besseres Leben. Ist eine neue Art der 68er-Revolte-Kultur im Anmarsch?

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Teilnehmer einer Demonstration unter dem Motto „Gen Z regelt“: Europaweit geht die Jugend auf die Straßen und protestiert. Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck
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