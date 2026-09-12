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Reisebericht Vereinigtes Königreich: Was Briten und Deutschen noch verbindet und schon trennt

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Beim Mülltrennen sind sich Briten und Deutsche schon recht ähnlich.
Beim Mülltrennen sind sich Briten und Deutsche schon recht ähnlich.
Beim Mülltrennen sind sich Briten und Deutsche schon recht ähnlich. Foto: Ißlinger
JF-Plus Icon Premium Reisebericht Vereinigtes Königreich
 

Was Briten und Deutschen noch verbindet und schon trennt

Eine Tour durch England, Wales und Schottland fördert einige erstaunliche Erkenntnisse zutage. Das beginnt beim gewieften Provinz-Marketing, Eisbrecher-Gesprächsthemen, der Meinung zum Brexit und endet beim Pint am Pub-Tresen. Ein Reisebericht von Julian Theodor Islinger.

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Beim Mülltrennen sind sich Briten und Deutsche schon recht ähnlich. Foto: Ißlinger
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