Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Festnahmen: Warum Ungarns Parlament gleich drei Politikern die Immunität entzieht

Festnahmen: Warum Ungarns Parlament gleich drei Politikern die Immunität entzieht

Festnahmen: Warum Ungarns Parlament gleich drei Politikern die Immunität entzieht

Ministerpräsident Péter Magyar: „Ungarn ist kein Land mehr ohne Konsequenzen“
Ministerpräsident Péter Magyar: „Ungarn ist kein Land mehr ohne Konsequenzen“
Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar: „Ungarn ist kein Land mehr ohne Konsequenzen“ Foto: picture alliance / NurPhoto | Balint Szentgallay
JF-Plus Icon Premium Festnahmen
 

Warum Ungarns Parlament gleich drei Politikern die Immunität entzieht

Ungarns Staatsanwaltschaft lässt zwei ehemalige Minister festnehmen. Die Parteiführung wittert eine politische Hexenjagd. Unterdessen ist auch Ministerpräsident Magyar seine Immunität los.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar: „Ungarn ist kein Land mehr ohne Konsequenzen“ Foto: picture alliance / NurPhoto | Balint Szentgallay
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles