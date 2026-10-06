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Österreich: Warum die ÖVP für den Machterhalt jetzt den Kanzler opfern will

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ÖVP. Christian, ähhhm..., Stocker (l.) und Friedrich Merz. Foto:picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
ÖVP. Christian, ähhhm..., Stocker (l.) und Friedrich Merz. Foto:picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP, l.) und sein deutscher Amtskollege Friedrich Merz (CDU). Das treffen im August könnte das letze auf Augenhöhe gewesen sein. Zumindest, wenn es nach mächtigen Kräften in der ÖVP geht. Foto:picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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Warum die ÖVP für den Machterhalt jetzt den Kanzler opfern will

„House of Cards“ auf Österreichisch: Das Kanzleramt aufgeben, um die Macht in den Bundesländern zu retten? Dieses Kalkül wird in der ÖVP aktuell durchgespielt. Die Krise der Sozialdemokraten könnte den Anlass liefern.

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Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP, l.) und sein deutscher Amtskollege Friedrich Merz (CDU). Das treffen im August könnte das letze auf Augenhöhe gewesen sein. Zumindest, wenn es nach mächtigen Kräften in der ÖVP geht. Foto:picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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