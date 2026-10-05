Wahlsensation in Brasilien: Bolsonaro schlägt Lula

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BRASILIA. Den ersten Wahlgang um die Präsidentschaft Brasiliens hat der rechte Kandidat Flavio Bolsonaro mit 47,1 Prozent gewonnen. Die weltweit linke Ikone, Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva, kam nur auf 45,1 Prozent.

Der Sohn des wegen eines angeblichen Putschversuches zu einer langen Haftstrafe verurteilten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro (JF berichtete) ist damit klarer Favorit für die Stichwahl in drei Wochen. Denn die anderen Kandidaten, die addiert auf rund acht Prozent kamen, sind eher dem rechten Lager zuzurechnen.

Das Ergebnis ist auch deswegen eine Sensation, weil keine Umfrage einen Vorsprung Bolsonaros vorhergesehen hatte. Im Gegenteil: Lula lag meist fünf bis sieben Prozentpunkte vorn. Der Sender CNN Brasil kommentierte: „Dieses unerwartete Ergebnis ist eine Wahlbombe.“

Lulas Partei verliert auch Parlamentswahlen

Nun muss der bald 81-jährige Lula, der von den Linken weltweit als Hoffnungsträger gefeiert wurde, eine Aufholjagd hinlegen. Am Wahlabend war er schwer enttäuscht, weil er, wie er sagte, bereits im ersten Wahlgang mit einer absoluten Mehrheit gerechnet hatte. „Ab morgen starten wir einen neuen Wahlkampf, in dem wir den Unterschied zwischen den verschiedenen Programmen für Brasilien aufzeigen können.“

Auch bei den Parlaments- und Regionalwahlen erlebten Lula und seine Arbeiterpartei PT eine schwere Schlappe. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat São Paulo deklassierte der konservative Gouverneur Tarcisio de Freitas mit 62,6 Prozent seinen linken Herausforderer Fernando Haddad mit 36,4 Prozent. Das ist auch deswegen bemerkenswert, weil Haddad in der PT als Nachfolger Lulas galt.



Neben Flavio Bolsonaro gewannen auch andere Familienmitglieder ihre Wahlen: Seine Mutter Michelle Bolsonaro, Ehefrau des verurteilten Jair Bolsonaro, und Eduardo Bolsonaro, ein weiterer Sohn des Ex-Präsidenten, zogen in den Senat ein. Und der konservative Richter Sergio Moro, der Lula einst wegen Korruption verurteilte, gewann die Gouverneurswahlen in Paraná.

Flavio Bolsonaro und seine Anhänger feierten die Wahlsensation überschwänglich. Das „Ende der Ära der PT“ sei besiegelt, sagte Bolsonaro. Fast 56 Millionen hätten für einen Wechsel gestimmt.

Nun kippt auch Brasilien nach rechts

Brasilien war eines der letzten Länder des südamerikanischen Kontinents, das noch links regiert war. Schon zuvor hatten in Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru und Paraguay die rechten Parteien und Kandidaten triumphiert.

Über Brasilien hinaus, das einwohnerstärkste Land Lateinamerikas, brächte ein Sieg Bolsonaros große Veränderungen. Er hatte angekündigt, dem von US-Präsident Donald Trump gegründeten Bündnis „Escudo de las Américas“ (Schutzschild Amerikas) beizutreten. Dabei geht es um einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und die Vernetzung beim Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Trump und Bolsonaro pflegen bereits seit längerem enge Kontakte. Die Beziehung gilt als freundschaftlich.

Zunächst steht aber die Stichwahl am 25. Oktober an. (fh)