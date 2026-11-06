US-Bundesrichterin verbietet Weiterbau an Trumps Triumphbogen

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WASHINGTON. Die US-Bundesrichterin Tanya Chutkan hat vorerst weitere Arbeiten an dem von US-Präsident Donald Trump geplanten Triumphbogen verboten. Der Stopp gilt zunächst für 14 Tage, wie die Zeit am Freitag berichtete. Als Grund nannte die Richterin etwa mögliche wirtschaftliche Auswirkungen und Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Richterin gab dem Antrag des Bundesstaates Virginia und der Hauptstadt Washington statt, die gegen das Vorhaben Klage eingereicht hatten. Zuvor klagten bereits eine Gruppe von Vietnamkriegsveteranen und ein Architekturhistoriker.

Das Verbot folgte kurz nach der Zustimmung der zuständigen Bundesbehörde, der National Capital Planning Commission, die den Bau mit acht zu vier Stimmen genehmigte. Diese war eine wichtige Voraussetzung für den Plan. Die Trump-Regierung hatte zuvor angekündigt, unmittelbar nach der Erlaubnis mit den Bauarbeiten beginnen zu wollen.

Trump plant höchsten Triumphbogen der Welt

Der von Trump geplante Triumphbogen soll zwischen dem Lincoln Memorial und dem Nationalfriedhof Arlington auf Columbia Island im Memorial Circle stehen. Mit 76 Metern soll er der höchste Triumphbogen der Welt sein, dazu sind goldene Inschriften mit den Zeilen aus dem amerikanischen Treuegelöbnis „One Nation Under God“ und „Liberty and Justice for All“ geplant.

Kritiker warnen davor, dass das Ausmaß und der Standort des Triumphbogens die Sicht auf andere Denkmäler schmälern. Davon sei nicht nur etwa das Lincoln Memorial betroffen, auch die Trauerfeier der Beerdigungen auf dem Nationalfriedhof werde durch die Höhe des Bogens gestört. Zudem wird das Ausmaß der Höhe missbilligt, weil in der Nähe des Standortes eine Einflugschneise des Washingtoner Reagan-Flughafens verläuft. (mas)