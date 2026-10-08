US-Außenminister Rubio fordert vom Westen mehr Nationalismus

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ATHEN. US-Außenminister Marco Rubio hat Europa dazu aufgerufen, wieder nationaler zu denken. „Wir glauben, dass Europa aus seinem langen Schlummer erwachen und das Feuer neu entfachen kann, das hier vor Jahrtausenden entzündet wurde“, sagte er am Mittwoch vor der Akropolis bei seinem Besuch in Griechenland. Rubio befindet sich derzeit auf Europa-Reise, die er diesen Donnerstag in Portugal beenden möchte.

Der Großteil des Westens habe sich zu lange für die Eigenschaften geschämt, die ihn besonders machten. „Es war uns peinlich, dass unsere Leistungen uns vom Rest der Welt abhoben. Unser Wohlstand wurde auf einmal zu einer Quelle von Schuldgefühlen“, bemängelte Rubio. „Wir glaubten nicht mehr, dass wir unsere Größe verdient und erarbeitet hatten.“ Nationalismus sei zu einem Schimpfwort geworden.

Der Westen gibt seine Souveränität ab

Laut Rubio resultierte daraus, dass Denkmäler niedergerissen wurden, die eigene Geschichte verurteilt und Kindern vielerorts beigebracht wurde, sich für die Länder zu schämen, die sie einmal erben würden. „Dabei öffneten wir unsere Grenzen, verlagerten unsere Industrie ins Ausland und ließen unsere Streitkräfte verkümmern und verfallen.“

Jedes Jahr aufs Neue hätten die Länder des Westens ihre Souveränität ausgelagert und ihre Entscheidungen an globale Bürokratien übertragen. „Andere waren nur allzu bereit, das von uns hinterlassene Vakuum zu füllen, das Vakuum, das unsere Schwäche geschaffen hatte“, betonte der US-Außenminister.

Während das eigene Selbstvertrauen untergegangen sei, seien „Gegner und Rivalen“ selbstbewusster aufgetreten und hätten ihren eigenen Wohlstand und ihre eigene Macht ausgebaut.

Wie wird das nächste Jahrhundert aussehen?

Das kommende Jahrzehnt werde das kommende Jahrhundert entscheiden, so Rubio. „Der von uns eingeschlagene Weg wird darüber entscheiden, ob der Westen seinen Platz an der Spitze der Welt behauptet oder sich einer Zukunft des Verfalls, der Knechtschaft und des Niedergangs ergibt.“ Sofern jetzt keine Entscheidung falle, verliere der Westen seine letzte Möglichkeit.

In ganz Europa würden die USA den Beginn eines Generationenwechsels erleben: „rasant steigende Verteidigungsausgaben, zahlreiche neue Partnerschaften und Programme sowie eine ausgeweitete Fertigung und Produktion infolge der historischen Verteidigungszusagen, die im vergangenen Jahr in Den Haag gemacht wurden“.

USA wollen mit Europa zusammenarbeiten

Die Vereinigten Staaten hätten sich bereits unter US-Präsident Donald Trump für „das rückhaltlose Streben nach nationaler Macht“ entschieden. Das „klassische Verständnis von Politik und Staatskunst will die Regierung Trump wiederbeleben, nicht nur für unser Land, sondern für unsere gesamte Zivilisation“.

Auch wenn „Leidenschaften die freundschaftlichen Bande zwischen den Vereinigten Staaten und Europa zuweilen belastet haben mögen“, wollten die USA, dass Europa mit Amerika wachse. „Unsere Vision ist ein Bündnis, dessen Stärke größer ist als die Summe seiner Teile.“ Gemeinsam solle die Souveränität der einzelnen Staaten gesichert werden.

Das westliche Heldentum

Von den Männern des antiken Griechenlands könnten alle wiedererlernen, „dass Ruhm und Ansehen dadurch gewonnen werden, dass man für etwas, das größer ist als man selbst, strebt, Opfer bringt und Großes vollbringt“, empfahl Rubio.

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Dieser Gedanke finde sich bereits in vielen Strömungen wie etwa dem christlichen Märtyrertum wieder. Und er unterscheide den Westen von „Fanatikern wie den radikalen Mullahs des Irans“, deren „Todeskult Selbstmordattentäter im Kindesalter als Nationalhelden preist“.

Im Gegensatz zu ihnen seien zwar westliche Helden bereit, zu sterben, aber sie „beten den Tod nicht an“. Diese westliche Vorstellung des Heldentums sei nicht selbstverständlich, sondern das Ergebnis eines unverwechselbaren Charakters, der in Griechenland entstand „und die gesamte Geschichte der nachfolgenden Zivilisationen prägte“, für deren Verteidigung „wir heute mit derselben Leidenschaft kämpfen müssen wie unsere Vorfahren“. (mas)