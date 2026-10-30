„Unglaublich kontraproduktiv“ – Frankreich verbietet Remigrations-Konferenz

Anzeige

PARIS. Die französischen Behörden haben eine Konferenz zum Thema „Remigration“, die am kommenden Samstag stattfinden sollte, untersagt. Der Veranstalter, der rechte Think-Tank Polémia, erklärte, alle Rechtsmittel ausschöpfen zu wollen, um die Veranstaltung doch noch stattfinden zu lassen. Man werde „dafür kämpfen, dass unsere Rechte respektiert werden“, betonten die Sprecher der Organisation. Es handele sich bei der Konferenz nicht um „eine Zusammenkunft radikaler Aktivisten, sondern um eine politische und intellektuelle Veranstaltung“. Ein Verbot würde „einen schwerwiegenden Präzedenzfall schaffen“.

Einer der geplanten Redner, der Historiker und Philosoph David Engels, erklärte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT, dass er die derzeitige innenpolitische Lage in Frankreich als Grund für das Verbot vermutet. „Das Ganze kann man natürlich nur verstehen, wenn man auf der einen Seite an die massiven Unruhen denkt, die gegenwärtig das Land erschüttern“ (JF berichtete). Da die Ausschreitungen zweifellos einen Bezug zum Migrationsproblem im Lande hätten, werde eine Pariser Tagung zum Thema „Remigration“ aus Sicherheitsgründen mutmaßlich als „problematisch“ wahrgenommen.

The big Paris conference on remigration where I was also bound to speak this Saturday has been forbidden by the French State. The organisers from @_polemia do their best in order to fight for their right to free speech. If the recent unrests in France have shown one thing, it is the necessity of a free and honest debate about migration, remigration, integration and assimilation. — David Engels (@DavidEngels12) October 29, 2026

Ebenfalls eine Rolle spielen könnte ein Anschlag, der sich am 23. Oktober in dem Pariser Vorort Trappes ereignete. Ein 39jähriger Franzose hatte dabei einen afrikanischstämmigen 26jährigen Mann erschossen und weitere sieben Personen verletzt. „Das gilt dem Präfekten jetzt natürlich auch als ein wichtiger Grund, nicht noch mehr Öl ins Feuer dieser Debatte zu gießen“, sagte Engels.

Engels: „Es muss erlaubt sein, darüber zu sprechen“

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass dem Chef der österreichischen Identitären Bewegung, Martin Sellner, die Einreise nach Frankreich untersagt worden war (JF berichtete). Sellner hatte an der Veranstaltung teilnehmen wollen, wurde allerdings am Flughafen festgehalten. „Morgen werde ich abgeschoben“, berichtete er auf X.

I was stopped at the airport in France. I will be deported tomorrow.

Soon they will also take my phone. You can stop people but not ideas.

Remigration will happen in spite of that. If you want to fight this injustice join us @SaveEuropeAct Bon courage a patriotes francais.

Go on the streets and fight for your nation! — Martin Sellner (@MartinSellner_) October 29, 2026

Es sei zudem typisch für die Remigrations-Debatte, dass die Diskussion vor allem in eine Richtung stattfinde – indem etwa debattiert werde, ob Frankreich nicht noch mehr Migranten brauche. Eine Debatte um die Rückführung von Asylantragsstellern sei hingegen „offensichtlich nicht erlaubt“, was schlussendlich „zum tatsächlichen Verbot der freien Rede und der freien Debatte“ führe. „Ich finde, das ist unglaublich kontraproduktiv. Es muss erlaubt sein, über Themen wie Migration, Remigration, Integration und Assimilation frei reden zu können, auch in alle denkbaren Richtungen“, betonte Engels gegenüber der JF.

Bereits in der Vergangenheit wurden rechte Veranstaltungen untersagt

Er verwies auch auf den Versuch belgischer Behörden im April 2024, die Tagung „National Conservatism“ zu verhindern (Lesen Sie hier ein Interview zum Vorfall). Damals habe die Tagung erst nach einer Verlagerung und „dank massiver rechtlicher und auch medialer Fürsprache ausländischer Politiker“ stattfinden können.

Im Mai 2023 hatte der damalige französische Innenminister Gérald Darmanin zudem eine Tagung der rechten Denkfabrik Institut Iliade kurzfristig verboten und den Eingang zum Tagungsort mit Polizeikräften versperrt (JF berichtete). Das Institut reichte daraufhin Klage ein – und gewann. Im November 2023 wurde der französische Staat verpflichtet, dem Institut Iliade 1.800 Euro Verfahrenskosten zu erstatten. Die Verbotsmaßnahme, so das Urteil, sei „weder notwendig noch verhältnismäßig“ gewesen. (lb)