Umfragen sehen Konservative und Vox auf dem Vormarsch

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MADRID. Die spanische konservative Volkspartei (PP) und die rechte Partei Vox könnten bei der kommenden Parlamentswahl im November eine Mehrheit erringen. Nach aktuellen Umfragen könnten beide Parteien gemeinsam 198 Sitze oder gar 200 Sitze erringen, wie die spanischen Zeitungen El País und El Confidencial berichten. Für eine Mehrheit wären lediglich 176 Sitze erforderlich.

Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2023 hatten beide Parteien lediglich 170 Sitze errungen. Verglichen mit der damaligen Wahl würde sich die Vox beinahe verdoppeln und von 33 Sitzen auf 66 Sitze bis 70 Sitze ansteigen. Während sie 2023 12,4 Prozent der Stimmen erhielt, steht die Vox in den beiden aktuellen Umfragen bei ca. 19 Prozent. Die PP würde gegenüber 2023 hingegen etwa drei Prozentpunkte verlieren, wäre aber dennoch stärkste Partei.

Die Sozialisten könnten von 121 auf 112 Sitze fallen – und von 31,7 Prozent auf etwa 28 Prozent. Damit würden sie nur noch etwa neun Prozentpunkte von der Vox trennen.

Werden PP und Vox regieren?

Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte am Montag vorgezogene Parlamentswahlen ausgerufen (JF berichtete). Zuvor war er mit seiner Minderheitsregierung im Parlament daran gescheitert, eine Mehrheit für eine Gesetzesänderung im Miet- und Immobilienrecht aufzubringen. Hintergrund sind seit mehreren Tagen andauernde Massenproteste in spanischen Großstädten gegen die dortige Lage auf dem Wohnungsmarkt.

Im August hatte der Chef der konservativen PP, Alberto Núñez Feijóo, angekündigt, dass er bereit sei, offen mit der Vox zusammenzuarbeiten, sollte er dies für eine Regierungsbildung brauchen. Feijóo verwies auf die Tatsache, dass Sánchez in der Vergangenheit keine Skrupel gehabt habe, mit radikalen oder extremen Linken zusammenzuarbeiten. (lb)