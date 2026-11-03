Trumps Republikaner holen in der letzten Umfrage auf

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WASHINGTON. Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump haben ihren Rückstand auf die Demokraten unmittelbar vor den Kongresswahlen verringert. Einer Umfrage von Reuters und Ipsos zufolge wollen 46 Prozent der registrierten Wähler für die Demokraten stimmen, während 38 Prozent die Republikaner bevorzugen. Der Vorsprung der Opposition ist damit innerhalb einer Woche von elf auf acht Prozentpunkte geschrumpft.

Für Trump bleibt die Wahl am heutigen Dienstag dennoch eine Herausforderung. Unter den parteiunabhängigen registrierten Wählern betrachten 50 Prozent ihre Stimmabgabe ausdrücklich als Votum gegen den Präsidenten.

Nur 13 Prozent wollen mit ihrer Wahl Trump unterstützen, während für 33 Prozent der Republikaner im Weißen Haus keine Rolle bei ihrer Entscheidung spielt. Auch Trumps persönliche Zustimmungswerte liegen weiterhin auf niedrigem Niveau. Lediglich 32 Prozent der Befragten sind mit seiner Amtsführung zufrieden. Damit bleibt der Wert gegenüber der Vorwoche unverändert und liegt nur knapp über dem bisherigen Tiefststand von 31 Prozent. Für die Erhebung befragte Ipsos zwischen dem 29. Oktober und dem 2. November insgesamt 1.765 Erwachsene in den USA.

Trump spricht bereits über mögliche Niederlage

Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt vor der Wahl verwies Trump am Montag auf die traditionell schlechten Ergebnisse der Regierungsparteien bei amerikanischen Zwischenwahlen. „Aus irgendeinem Grund gewinnt der amtierende Präsident die Midterms nicht“, sagte er vor dem Lincoln Memorial in Washington. Das gelte unabhängig davon, ob ein Republikaner oder Demokrat im Weißen Haus sitze und wie erfolgreich dessen Präsidentschaft sei.

Trump betonte zugleich, dass seine Partei im Wahlkampf alles versucht habe. „Wir haben uns wirklich sehr angestrengt“, sagte der Präsident. Er rief seine Anhänger auf, auch diesmal zur Wahl zu gehen. Wenn nur ein ausreichend großer Teil seiner Wähler von der Präsidentschaftswahl 2024 erneut abstimme, könnten die Republikaner einen deutlichen Sieg erringen.

Tatsächlich verliert die Partei des amtierenden Präsidenten bei den Zwischenwahlen häufig Sitze im Kongress. Trump selbst steht diesmal nicht zur Wahl. Entschieden wird über die Zusammensetzung des Repräsentantenhauses und eines Drittels des Senats. Die Republikaner verteidigen ihre Mehrheiten in beiden Kammern. Sollten die Demokraten eine davon übernehmen, könnten sie wichtige Gesetzesvorhaben des Präsidenten blockieren und parlamentarische Untersuchungen gegen seine Regierung einleiten.

Hohe Lebenshaltungskosten belasten Republikaner

Besonders die wirtschaftliche Entwicklung beschäftigt die amerikanischen Wähler. Laut der aktuellen Reuters/Ipsos-Erhebung betrachten 78 Prozent die steigenden Lebenshaltungskosten als besonders wichtiges Wahlkampfthema. Bei der Frage, welcher Partei sie die Lösung dieser Probleme eher zutrauen, liegen die Demokraten mit 43 zu 32 Prozent vor den Republikanern.

Hinzu kommt ein Unterschied bei der Wahlmotivation. Während 49 Prozent der demokratischen Anhänger erklären, mit großer Begeisterung zur Wahl zu gehen, sind es unter den Republikanern lediglich 33 Prozent. Eine höhere Beteiligung der demokratischen Wähler könnte den zuletzt geschrumpften Umfrageabstand am Wahltag wieder ausgleichen.

Allerdings lassen sich aus den landesweiten Umfragewerten keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die künftige Sitzverteilung ziehen. Die Mehrheiten werden in den einzelnen Bundesstaaten und Wahlkreisen entschieden, wobei die Republikaner teilweise strukturelle Vorteile genießen. Die neue Erhebung zeigt damit vor allem, dass Trumps Partei kurz vor der Abstimmung Boden gutgemacht hat. Ob das ausreicht, um ihre Mehrheiten im Kongress zu behaupten, entscheiden nun die Wähler. (rr)