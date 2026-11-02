Trump will wieder russisches Gas nach Europa liefern lassen

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WASHINGTON. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat sich für eine Wiederaufnahme russischer Erdgaslieferungen nach Europa eingesetzt. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf amerikanische, europäische und ukrainische Regierungsvertreter berichtet, soll das Gas künftig wieder durch ukrainische Pipelines fließen. Washington will damit Russland einen wirtschaftlichen Anreiz bieten, einer Waffenruhe bei Angriffen auf die Energieversorgung beider Kriegsparteien zuzustimmen.

Die Idee brachten Trumps Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff demnach bereits im September bei Gesprächen in Moskau und Kiew vor. Vorgesehen ist, russisches Erdgas über einen amerikanischen Zwischenhändler an europäische Kunden zu verkaufen.

Die Einnahmen Russlands könnten auf einem Treuhandkonto in einem Drittstaat hinterlegt werden, um zu verhindern, dass der Kreml unmittelbar damit seinen Krieg finanziert. Auch amerikanische Investoren könnten von dem Geschäft profitieren. Die Ukraine würde im Gegenzug Transitgebühren erhalten. Bis Ende 2024 war das Land eine wichtige Durchgangsstation für russische Gaslieferungen nach Europa gewesen. Nach dem Auslaufen des entsprechenden Vertrags mit dem russischen Energiekonzern Gazprom hatte Kiew eine Verlängerung abgelehnt. Das bestehende Leitungsnetz könnte nach Einschätzung der amerikanischen Unterhändler jedoch vergleichsweise schnell wieder in Betrieb genommen werden.

EU hält an Verbot russischer Gasimporte fest

Der amerikanische Vorstoß steht im Widerspruch zur bisherigen Energiepolitik der Europäischen Union. Die EU hat im Januar beschlossen, russische Erdgasimporte schrittweise vollständig zu verbieten. Für Flüssiggas aus Russland soll das Verbot spätestens Anfang 2027 greifen, für Pipelinegas spätestens im November desselben Jahres. EU-Energiekommissar Dan Jørgensen hatte im Oktober bekräftigt, dass Brüssel auch nach einem möglichen Friedensschluss nicht zur früheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zurückkehren wolle.

Washington setzt hingegen darauf, dass die angespannte Lage auf den europäischen Energiemärkten die Bereitschaft zu einem Kompromiss erhöht. Die Gaspreise sind infolge des Krieges im Nahen Osten deutlich gestiegen. Zugleich liegen die europäischen Gasspeicherstände unter dem langjährigen Durchschnitt. Nach den Berechnungen der amerikanischen Unterhändler könnte eine Wiederaufnahme der russischen Lieferungen die Preise senken und zugleich Moskaus Bereitschaft zu Verhandlungen erhöhen.

Neue Dringlichkeit erhielt der Plan, nachdem die Ukraine Ende Oktober ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien wieder aufgenommen hatte. Zuvor hatte Kiew auf amerikanischen Druck eine vorübergehende Pause eingelegt. Mitte November sind nach Informationen des Wall Street Journal Verhandlungen zwischen Vertretern der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi vorgesehen. Eine Vereinbarung über gegenseitige Angriffsstopps auf Energieanlagen könnte dabei eine zentrale Rolle spielen.

Trump hatte Merkel wegen Nord Stream scharf kritisiert

Der Vorstoß bedeutet auch eine bemerkenswerte Abkehr von Trumps früherer Haltung gegenüber russischen Gaslieferungen. Während seiner ersten Amtszeit hatte der Republikaner die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wiederholt wegen der deutschen Energiebeziehungen zu Moskau kritisiert. Deutschland sei wegen seiner Abhängigkeit von russischem Gas ein „Gefangener Russlands“, erklärte Trump 2018 beim Nato-Gipfel in Brüssel. Ein Jahr später verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen das Pipelineprojekt Nord Stream 2.

Nun betrachtet Washington russische Gaslieferungen offenbar als mögliches Instrument einer umfassenderen Vereinbarung mit Moskau. Ein hochrangiger amerikanischer Regierungsvertreter erklärte dem Wall Street Journal, Merkels Fehler habe darin bestanden, Nord Stream voranzutreiben, ohne zuvor eine umfassende Sicherheitsvereinbarung mit Russland auszuhandeln. Auch eine spätere Wiederaufnahme von Lieferungen über die Nord-Stream-Leitungen wird in Washington dem Bericht zufolge nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Ob die Europäer bereit wären, ihren beschlossenen Ausstieg aus russischem Gas dafür aufzugeben, ist allerdings offen. Auch Moskau hat einer sofortigen Wiederaufnahme der Lieferungen bislang nicht zugestimmt. Fest steht damit vorerst nur, dass die Trump-Regierung ausgerechnet jenes russische Gas wieder zum Verhandlungsgegenstand macht, vor dessen Gefahren Trump Deutschland jahrelang gewarnt hatte. (rr)