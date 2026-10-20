Trump offen für Gipfel mit Putin und Xi – ohne Selenskyj

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WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem Dreiergipfel mit Russlands Präsident Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping bereit erklärt. „Ich würde es tun“, sagte Trump am Montag auf die Frage von Journalisten, ob er an einem solchen Treffen teilnehmen würde. Nach dem russischen Vorschlag könnte dabei auch über ein Ende des Ukraine-Krieges verhandelt werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wäre allerdings nicht beteiligt.

Die Initiative geht nach Informationen des Wall Street Journals auf Putin zurück. Der Kremlchef möchte die beiden anderen Staatschefs demnach am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) treffen, der am 18. und 19. November im chinesischen Shenzhen stattfindet.

Moskau erhoffe sich von den Gesprächen eine Vereinbarung über das Kriegsende zu russischen Bedingungen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte am Montag, dass über ein solches Treffen gesprochen worden sei. Konkrete Vereinbarungen oder eine Tagesordnung gebe es jedoch nicht. Auch das chinesische Außenministerium erklärte, keine Informationen über einen möglichen Dreiergipfel zu haben.

Trump will vor allem über Atomwaffen sprechen

Trump setzte bei seinen Äußerungen andere Prioritäten als Putin. Ein Gipfel mit den beiden Staatschefs solle vor allem der nuklearen Abrüstung dienen. „Wir würden über Atomwaffen und Denuklearisierung sprechen“, erklärte der US-Präsident. Auch Handelsfragen könnten auf die Tagesordnung kommen.

Die Ukraine sei für ihn dagegen nicht der Hauptgrund für ein solches Treffen. Russland habe sich in Bezug auf die Ukraine „ehrlich gesagt gut verhalten“, sagte Trump. Die Russen hätten „nicht viel gemacht“. Auf die Frage, ob er mit Putin und Xi dennoch über den Krieg sprechen würde, antwortete er, er werde alles tun, was er könne, um ihn zu beenden.

Die Äußerungen fallen in eine Phase anhaltender russischer Luftangriffe auf die Ukraine. Erst am Montag trafen Raketen und Drohnen erneut die Energieversorgung des Landes. Mehr als eine halbe Million Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Selenskyj warf Russland vor, mit den Angriffen die ukrainische Zivilbevölkerung zu terrorisieren.

Trump will anderen Verhandlungsführer für die Ukraine

In Kiew stößt Putins Gipfelvorschlag auf heftige Kritik. Außenminister Andrij Sybiha warnte, Gespräche zwischen Russland, China und den Vereinigten Staaten ohne Beteiligung der Ukraine würden Putin lediglich ermutigen, den Krieg fortzusetzen. Ein Treffen zwischen den Staatschefs der Ukraine, Russlands und der USA könne dagegen zu einem schnelleren Kriegsende beitragen.

Trump verschärfte unterdessen seine Angriffe auf Selenskyj. „Um ehrlich zu sein, denke ich, dass es an der Zeit ist, dass jemand anderes im Namen der Ukraine verhandelt“, sagte der Präsident. Auf seiner Plattform Truth Social hatte er Selenskyj zuvor vorgeworfen, den Krieg nicht beenden zu wollen und dies wahrscheinlich auch nie gewollt zu haben.

Der ukrainische Präsident wies die Vorwürfe zurück. Sein Land habe sämtliche ernsthaften Bemühungen seiner Partner um ein Ende des Krieges unterstützt. Russland antworte dagegen mit Raketen, Drohnen und weiteren Angriffen auf die Bevölkerung.

Washington setzt neue Russland-Sanktionen aus

Die Spannungen zwischen Washington und Kiew haben sich zuletzt erheblich verschärft. Trump setzte am Freitag ein neues, vom Kongress beschlossenes Sanktionspaket gegen Russland aus. Die Maßnahmen sollten unter anderem russische Banken, Energieunternehmen und Öltanker treffen. Außenminister Marco Rubio sprach anschließend von einem Prüfungszeitraum von bis zu 60 Tagen.

Bereits zuvor hatte Trump mit Putin eine Vereinbarung über russische Diesellieferungen in die Vereinigten Staaten getroffen. Der US-Präsident begründete dies mit dem Ziel, die Energiepreise zu senken. Seine Entscheidung löste auch innerhalb der Republikanischen Partei Kritik aus, weil Russland dadurch zusätzliche Einnahmen erzielen könnte. Trump verteidigte seinen Kurs. Er wolle nichts unternehmen, was Russland vom Verhandlungstisch vertreiben könnte. Selenskyj kritisierte dagegen die ausgesetzten Sanktionen und warnte, Washington erleichtere Moskau damit die Fortsetzung des Krieges.

Sollte der Dreiergipfel zustande kommen, würden erstmals die Staatschefs der Vereinigten Staaten, Russlands und Chinas gemeinsam an einem Verhandlungstisch sitzen. Der Kreml betont allerdings selbst, dass ein endgültiges Friedensabkommen ohne Beteiligung Kiews nicht möglich sei. (rr)