Trump lässt neue Angriffe auf den Iran prüfen

Anzeige

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat sich bei einem ungewöhnlichen Treffen im Weißen Haus über mögliche neue Militärschläge gegen den Iran informieren lassen. Admiral Brad Cooper, Oberbefehlshaber des für den Nahen Osten zuständigen US-Zentralkommandos Centcom, stellte dem Präsidenten am Donnerstag verschiedene militärische Optionen vor.

An dem Treffen nahmen auch Verteidigungsminister Pete Hegseth, Generalstabschef Dan Caine, Finanzminister Scott Bessent und Vizepräsident JD Vance teil. Nach Informationen des Nachrichtenportals Axios wollte Trump vor allem wissen, ob die amerikanische Seeblockade gegen den Iran die gewünschte Wirkung erzielt.

Cooper unterrichtete ihn außerdem über den Schutz von Öltankern in der Straße von Hormus und die wirtschaftlichen Folgen der amerikanischen Militärmaßnahmen. Die Beratungen finden wenige Tage vor den US-Zwischenwahlen am 3. November statt. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press haben amerikanische Regierungsvertreter bereits mehrere Staaten am Persischen Golf aufgefordert, sich auf mögliche neue Angriffe gegen den Iran nach dem Wahltag vorzubereiten. Auch mit iranischen Vergeltungsschlägen gegen Energieanlagen und andere wichtige Infrastruktur müssten die Verbündeten rechnen. Washington habe eine kurze, intensive Militärkampagne in Aussicht gestellt. Eine endgültige Entscheidung Trumps sei allerdings noch nicht gefallen.

Vance sucht gleichzeitig diplomatische Lösung

Parallel zu den militärischen Vorbereitungen bemüht sich die amerikanische Regierung um neue Verhandlungen mit Teheran. Vizepräsident Vance hat nach übereinstimmenden Medienberichten über Vermittler aus Katar einen Brief an den iranischen Sicherheitsratschef Mohsen Rezaei übermitteln lassen. Darin schlug er eine Wiederaufnahme der Gespräche vor. Voraussetzung aus amerikanischer Sicht seien Verhandlungen über das iranische Atomprogramm.

Trump stellte die Kontaktaufnahme allerdings anders dar. Er erklärte am Donnerstag, Vance habe sich wegen möglicher Hilfslieferungen medizinischer Güter an den Iran gewandt. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim bestätigte den Eingang eines Schreibens, teilte jedoch mit, dass Teheran darauf noch nicht geantwortet habe.

Die iranische Führung verlangt vor neuen Verhandlungen unter anderem eine Aufhebung der amerikanischen Seeblockade, die Freigabe eingefrorener Gelder und die Möglichkeit, wieder Erdöl zu exportieren. Die Vereinigten Staaten bestehen dagegen auf Zugeständnissen beim Atomprogramm. Diplomaten aus Katar versuchen gemeinsam mit weiteren Staaten der Region, die gegensätzlichen Positionen einander anzunähern. Der amerikanische Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, äußerte sich am Donnerstag vorsichtig optimistisch über die Aussichten auf eine Deeskalation.

USA verstärken ihre Streitkräfte

Für den Fall eines Scheiterns der Gespräche bereitet sich das amerikanische Militär auf weitere Kampfhandlungen vor. Nach Informationen des Wall Street Journal wurden zusätzliche Flugabwehrsysteme und Munition in die Region verlegt. Gleichzeitig zogen die Streitkräfte einen Teil ihres Personals von besonders gefährdeten Stützpunkten ab. Auch Israel soll weitere amerikanische Flugabwehrsysteme erhalten.

Bereits Ende September hatte das Pentagon einen Flugzeugträgerverband und zusätzliche Marineinfanteristen in Richtung Persischer Golf entsandt. Insgesamt handelt es sich um rund 9.000 zusätzliche Soldaten. Die amerikanische Militärpräsenz in der Region wurde damit erheblich verstärkt. Der Iran wiederum hat seine Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus ausgeweitet. Durch die Meerenge verläuft eine der wichtigsten Transportrouten für Erdöl und Flüssiggas weltweit.

Für Trump ist der Zeitpunkt einer möglichen Offensive auch innenpolitisch heikel. Der Iran-Krieg und die gestiegenen Benzinpreise belasten die Republikaner im Wahlkampf. Ein erneuter Schlagabtausch könnte die Energiepreise weiter in die Höhe treiben. Ob Trump deshalb auf einen diplomatischen Durchbruch setzt oder nach den Zwischenwahlen einen neuen Großangriff anordnet, bleibt offen. Die militärischen Vorbereitungen für beide Möglichkeiten laufen jedenfalls bereits. (rr)