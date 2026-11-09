Tausende Bootsmigranten kommen auf kleiner Insel an

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EL HIERRO. In den vergangenen fünf Wochen gaben mehr als 8.000 Migranten aus Afrika die spanische Insel El Hierro erreicht. Alleine am Freitag waren es 1.066 Personen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Außerdem soll am Freitag ein Boot mit Migranten gekentert sein, die spanischen Medien und Hilfsorganisationen sprechen von 39 Toten.

Der Präsident des Inselrats, Alpidio Armas, sagte dem Sender RTVE: „Es kommen mehr Menschen an, als wir bewältigen können.“ El Hierro hat etwa 12.000 Einwohner, Mitarbeiter des einzigen Krankenhauses der Insel beklagen Überlastung. Der kanarische Regionalpräsident Fernando Clavijo bezeichnete die Situation auf El Hierro als „absolut unhaltbar“.

Der Chef der rechten Vox-Partei, Santiago Abascal, schrieb auf X: „Die Insel El Hierro erlebt eine weitere Invasion.“ Außerdem warf er dem linken spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez vor, die illegalen Migranten von der Kanarieninsel aus im ganzen Land ansiedeln zu wollen. Sánchez habe nicht erlaubt, „dass das Militär diesen Sommer die marokkanische Aggression gegen Ceuta verhinderte“.

No dejó que el Ejército ayudara en las horas más críticas tras la riada en Valencia. No permitió que el Ejército impidiera la agresión marroquí sobre Ceuta este verano. Y ahora quiere utilizar al Ejército para que reparta por toda España a los invasores de El Hierro. Alto a la invasión. Alto a la traición. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 8, 2026

Das Innenministerium des Senegal rechnet damit, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen werde – ebenso wie die spanische Regionalregierung auf den Kanaren. Bei den bislang bekannten Todesopfern handelt es sich Medienberichten zufolge um Senegalesen, nur ein Mann habe überlebt. Aktuell zieht ein Sturmtief über die Inseln, für die Inseln La Palma, El Hierro, La Gomera und Gran Canaria wurde eine Alarmstufe ausgelöst. Alle diese Inseln sind momentan stark betroffen von illegaler Bootsmigration.

Auch vor Kreta starben Bootsmigranten

Das verunglückte Boot soll am Freitag vor der senegalesischen Küste zwischen Dakar und der nördlich gelegenen Stadt Saint-Louis untergegangen sein. Ebenfalls am Freitag hatten senegalesische Sicherheitskräfte ein Boot mit 142 Afrikanern abgefangen, das auf dem Weg nach Spanien war.

Auch das östliche Mittelmeer wird zunehmend gefährlich für illegale Bootsmigranten: So kamen am Wochenende südlich von der griechischen Insel Kreta mindestens 20 Personen ums Leben, zwei weitere werden vermisst. (st)