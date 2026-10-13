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Geopolitik: Stunde der Wahrheit für Europa: Trumps Diesel-Deal mit Moskau

Geopolitik: Stunde der Wahrheit für Europa: Trumps Diesel-Deal mit Moskau

Geopolitik: Stunde der Wahrheit für Europa: Trumps Diesel-Deal mit Moskau

Das Bild zeigt den Präsidenten der USA, Donald Trump. Sein Dieseldeal mit Russland ist gefährlich für Europa.
Das Bild zeigt den Präsidenten der USA, Donald Trump. Sein Dieseldeal mit Russland ist gefährlich für Europa.
US-Präsident Donald Trump: Wegen Wahlkampf Europa im Stich gelassen. Foto: picture alliance / AP Photo/Jacquelyn Martin | Jacquelyn Martin
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Stunde der Wahrheit für Europa: Trumps Diesel-Deal mit Moskau

Trumps Diesel-Deal mit Moskau verschärft den Interessenkonflikt zwischen Washington und Europa. Während Trump vor den Zwischenwahlen um niedrigere Energiepreise ringt, könnte der Kreml seinen Krieg weiter finanzieren.

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US-Präsident Donald Trump: Wegen Wahlkampf Europa im Stich gelassen. Foto: picture alliance / AP Photo/Jacquelyn Martin | Jacquelyn Martin
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