Starshield: Wer Satelliteninternet hat, beherrscht das Schlachtfeld

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Mitten im Einsatz fror auf den Bildschirmen ukrainischer Drohnenpiloten das Bild ein, die Verbindung riss ab, Missionen mussten abgebrochen werden, einzelne Fluggeräte gingen verloren. Es war nicht die russische Funkkampfführung, die in der Nacht auf den 14. Oktober das digitale Nervensystem lähmte, mit dem die Ukraine ihre zahlenmäßige Unterlegenheit auszugleichen versucht, sondern eine Geschwindigkeitsbegrenzung für einen amerikanischen Satellitendienst, dessen Schalter in Washington liegt. Soldaten an der Front bestätigten der JUNGEN FREIHEIT, dass vor allem Drohnen mittlerer Reichweite betroffen waren. Der kurze Vorgang zeigte, was Abhängigkeit im Krieg bedeutet: Ein Befehl, eine Einstellung im Netz, und aus einem Waffensystem wird Altmetall und Plastik, das ziellos umherirrt.

Starlink ist nicht betroffen – es ist „Starshield“

Der konkrete Dienst heißt Starshield und darf nicht mit Starlink gleichgesetzt werden. Starlink ist das kommerzielle Satelliteninternet von SpaceX. Starshield baut auf derselben Konstellation auf, richtet sich aber an staatliche und militärische Kunden – vor allem an das Pentagon. Das zivile Starlink-Netz wurde nicht vollständig abgeschaltet, wenngleich Frontverbände auch dort sinkende Datenraten meldeten. Im Zentrum stand eine Beschränkung, durch die Terminals, die für den Einsatz in der Ukraine unter „Starshield“ laufen, auf schnellen Plattformen oberhalb von rund 160 Kilometern pro Stunde ihre Verbindung verloren. Einzelne Einheiten meldeten Abbrüche schon früher, das 7. ukrainische Luftlandekorps etwa bei 110 bis 120 Kilometern pro Stunde.

Das traf genau jene Operationsweise, mit der Kiew zuletzt örtliche Erfolge vorbereitet hat. Die Front ist Mitte Oktober weder zusammengebrochen noch hat die Ukraine die Initiative gänzlich zurückgewonnen. Russland drückt bei Pokrowsk, Dobropillja und Kostjantyniwka gegen den ukrainischen Festungsgürtel, während Blau-Gelb nördlich von Lyman sowie punktuell bei Kupjansk und Orichiw Gelände gewonnen hat.

Der Vorteil durch Starlink, den Russland noch nicht ausgleichen konnte, ist essenziell für die ukrainischen Streitkräfte. Middle-Strike-Drohnen schließen mit etwa 30 bis 200 Kilometern Reichweite die Lücke zwischen dem FPV-Fluggerät über dem Schützengraben und dem strategischen Angriff tief in Russland. Damit trifft man Nachschubstraßen, Tankwagen, Depots, Führungsstellen, Flugabwehr, Radare und Störsender, also jene Ziele, ohne deren Ausschaltung ein zahlenmäßig überlegener Gegner seinen Druck spielend erneuern kann.

Musk weist jede Schuld von sich

Viele dieser Starrflügler tragen Satellitenterminals. Starshield navigiert sie nicht, überträgt aber Livebilder und Steuerbefehle über große Entfernungen, ermöglicht Zielwechsel und hält den Bediener trotz gegnerischer Störung fähig zur Intervention. Vorprogrammierte Routen, Trägheitsnavigation und Bilderkennung können den Ausfall teilweise überbrücken, gegen bewegliche Ziele ersetzen sie aber weder das Auge des Piloten noch die Anpassung der Mission.

Betroffen waren auch Aufklärer, Relais-, Logistik- und einige schnelle Abfangdrohnen, die gegen die Jet-Shaheds zum Einsatz kommen, die Russland massiert gegen ukrainische „Soft Targets“- sprich Menschen – im ganzen Land einsetzt. Nicht lahmgelegt wurden dagegen sämtliche FPV-Drohnen an der Front.

Der Verdacht, dies sei ein zufälliger Defekt zur passenden Stunde gewesen, ist kaum glaubhaft, auch wenn die Ursache amtlich nicht, abschließend festgestellt ist. Reuters zufolge kam die Weisung aus dem Weißen Haus und wurde an die Pentagon-Führung übermittelt. Wer sie veranlasste, wer sie technisch umsetzte und ob Trump persönlich den Befehl gab, bleibt offen.

Wer hat Starshield gedrosselt?

In den USA spielt man derzeit Verantwortlichkeits-Ping-Pong und von US-Demokraten wie Republikanern kommt der Ruf nach Aufklärung, wer diesen Befehl eigentlich erteilt hat. Elon Musk, der Gründer von Starlink und Starshield, erklärte, Letzteres werde von der Regierung kontrolliert, Beschränkungen würden vom Militär und letztlich vom Präsidenten entschieden. Neun Senatoren beider Parteien verlangen inzwischen eine Untersuchung des Pentagon-Generalinspekteurs.

⚡️ BREAKING: Drones reportedly struck the Surgut Condensate Stabilization Plant in Russia’s Khanty-Mansi region, approximately 2,500 km from Ukraine. The Gazprom-owned facility is Russia’s largest gas condensate processing plant, with an annual capacity of 12 million tonnes. It produces gasoline, diesel, aviation kerosene and liquefied petroleum gas (LPG). The regional governor confirmed a fire at an industrial facility following a drone attack — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 16, 2026

Der politische Zusammenhang ist zu deutlich, um ihn als belanglose Koinzidenz abzutun. Wenige Tage zuvor hatte Trump nach einem Telefonat mit Putin russische Diesellieferungen verkündet und Kiew aufgefordert, seine Angriffe auf Raffinerien einzustellen; Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte die Lockerung des Drucks auf Moskau schwach, Trump verlangte einen neuen ukrainischen Präsidenten und machte dessen Kriegführung für steigende Energiepreise verantwortlich, obwohl der Hauptgrund im Iran-Krieg und der Blockade der Straße von Hormus gesehen wird – lagerübergreifend von Republikanern und Demokraten gleichermaßen. Mit seiner These, allein der Krieg zwischen Ukraine und Russland sei dafür verantwortlich, kommt Trump bisher nicht gänzlich durch.

Während Russland ukrainische Städte und Energieanlagen weiter angriff, drohten US-amerikanische Vertreter hinter den Kulissen bereits mit der Beschränkung von Geheimdienstinformationen für die Ukraine. In diese Kampagne fügte sich Starshield wie ein vorgeführtes Druckmittel der Trump-Administration gegenüber Selenskyj.

Technologische Abhängigkeit ist ein politisches Druckmittel

Inzwischen wurde die Verbindung offenbar weitgehend wiederhergestellt, vollständig auf dem früheren Stand war sie nach Angaben Selenskyjs am Freitag aber noch nicht. Das ändert nichts an den Implikationen, die Donald Trumps Regierung dem Rest der Welt aufdrückt.

Wer eine Fähigkeit zurückgeben kann, beweist, dass er sie nehmen konnte. Militärisch war die Unterbrechung schmerzhaft, nicht kriegsentscheidend. Politisch war sie verheerend, weil jeder Planer fortan berücksichtigen muss, dass eine Operation nicht nur an russischer Abwehr, Wetter oder Munitionsmangel, sondern auch an amerikanischer Innenpolitik scheitern kann. Vertrauen lässt sich so in einer Nacht in eine Risikovariable verwandeln.

Aus Militärkreisen der NATO und vor allem der europäischen Staaten wird schon lange kritisiert, dass kein eigenes, Starlink gleichgestelltes europäisches System existiert, wenngleich einige im Aufbau befindlich sind. Man mache sie abhängig. Selbst Russland nutzte Starlink illegal, ehe Elon Musk es in Russland deaktivierte und über freigeschaltete Terminals den Zugang mehrheitlich nur ukrainischen Kräften ermöglichte. Eine alternative Lösung wird derzeit vonseiten Moskaus erarbeitet, ist aber noch nicht auf dem Leistungslevel, das Starlink dem Kreml bot.

Autarkie ist sinnvoll

Wer in Deutschland meint, dies sei nur ein ukrainisch-amerikanischer Streit, hat die Lektion nicht verstanden. Es ist gleichgültig, ob man Selenskyj für einen Helden, einen schlechten Strategen oder einen Bittsteller hält, denn kein souveräner Staat sollte in so einer Lage von einem fremden Präsidenten, Ministerium oder Konzern abhängen. Ein Bündnispartner ist kein Gönner, und ein Land, das für seine Soldaten widerrufliche technische Gnade erbittet, ist kein Partner.

Trumps erratische Außenpolitik führt vor, dass selbst ein Verbündeter Interessen ändern und aus einer gemeinsamen Fähigkeit einen Hebel machen kann. Europa steht nicht mit leeren Händen da, wohl aber mit zu wenig Gerät und verlorener Zeit. Eutelsat betreibt mit „OneWeb“ mehr als 600 Satelliten im niedrigen Erdorbit. Es gibt erste solide Anfänge europäischer Satellitennetze, die es Starlink gleichtun sollen.

Doch nichts davon ersetzt kurzfristig die Tausenden eingewachsenen Starlink-Terminals. OneWeb verlangt eigene Geräte, seine Kapazität über der Ukraine ist knapp, seine Antennen sind für viele Drohnen zu schwer und zu stromhungrig. Deutschland plant mit SATCOMBw 3 zwei geostationäre Satelliten und mit SATCOMBw 4 eine Konstellation im niedrigen Orbit. Noch sind die Programme, keine verfügbare Kampffähigkeit. Dass es eigene Autarkie braucht in diesem Bereich, darüber stimmen alle Staaten mittlerweile überein. Ähnliche Bedenken werden auch zunehmend gegenüber dem amerikanischen Kampfjet F-35 laut. Denn was die USA mit Starlink demonstrierten, ließe sich auch auf die F-35 übertragen, warnen Kritiker.