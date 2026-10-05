Spanische Regierung am Ende – Sánchez kündigt Neuwahlen an

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MADRID. Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sánchez hat vorgezogene Parlamentswahlen ausgerufen. Zuvor war er mit seiner Minderheitsregierung im Parlament daran gescheitert, eine Mehrheit für eine Gesetzesänderung im Miet- und Immobilienrecht aufzubringen. Hintergrund sind seit mehreren Tagen andauernde Massenproteste in spanischen Großstädten gegen die dortige Lage auf dem Wohnungsmarkt.

Auslöser der Demonstrationen war der Fall der 87jährigen Spanierin María del Carmen Abascal. Sie wurde am 23. September zwangsweise aus ihrer Wohnung in Madrid geräumt, in der sie seit 1956 gelebt hatte. Sie konnte ihre Miete nicht mehr zahlen, weil diese nach dem Auslaufen ihres alten Mietvertrags von etwa 440 bis 500 Euro pro Monat auf etwa 1.600 Euro erhöht wurde – eine Steigerung von etwa 275 Prozent. Nach tagelangen Protesten einigte sich das für Abascal zuständige Immobilienunternehmen mit ihr, sodass ihr alter Mietvertrag für etwa 500 Euro im Monat um weitere acht Jahre verlängert wurde.

Die von der Regierung Sánchez am Freitag im Parlament vorgeschlagenen Gesetzesänderungen sollten unter anderem Zwangsräumungen besonders sozial schwacher Mieter, denen die Obdachlosigkeit droht, bis 2030 massiv erschweren, spekulative Immobilienkäufe bis Ende 2028 verbieten und auslaufende Mietverträge öfter verlängern. Der Vorstoß der Minderheitsregierung scheiterte an den Stimmen der konservativen Partido Popular (PP), der rechten Vox und der katalonisch-separatistischen Partei Junts.

Konsequenzen könnten weitreichend sein

Die Neuwahlen sollen am 29. November stattfinden. Umfragen sehen derzeit die konservative PP mit 34 Prozent als stärkste Kraft, gefolgt von der sozialistischen Regierungspartei PSOE mit 26 Prozent, der auch Ministerpräsident Sánchez angehört. Die rechte Vox steht bei 18 Prozent, eine Mitte-Rechts-Regierung wäre also rechnerisch möglich.

Sollte Spaniens linke Regierung fallen, könnte das massive Auswirkungen auf EU-Ebene haben. Wie das Portal „Rapporteur“ unter Berufung auf Abgeordnete der sozialistischen S&D-Fraktion berichtet, gebe es dort die Überlegung, vollständig in Opposition zur konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament zu gehen. Man sei es inzwischen leid, dass die EVP regelmäßig Mehrheiten mit rechten Partnern organisiere. Wenn die Sozialisten europaweit größtenteils in der Opposition verharrten, habe man auch weniger zu verlieren, so der Gedankengang.

Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen könnte das den politischen Handlungsspielraum beschneiden, da sie keine sichere Unterstützung mehr für Themen habe, bei denen ihr die rechten Parteien keine Stimmen geben würden. Außerdem könnte es dazu führen, dass die S&D sie nicht mehr – wie bisher Usus – vor Misstrauensanträgen schützen würde. (st)