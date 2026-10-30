Spanien: Vox-Partei bekommt Konkurrenz von rechts

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Ähnlich wie Frankreich und Italien beginnt auch Spanien, sich zu einem explosiven politischen Gemisch zu entwickeln, das die Europäische Gemeinschaft vor eine harte Bewährungsprobe stellt. Nach den jüngsten Unruhen in Barcelona und Bilbao, wo Demonstranten Geschäfte verwüsteten, droht nun am 11. November der erste Generalstreik seit 14 Jahren, mit dem gegen hohe Mieten und stetig steigende Preise demonstriert werden soll.

Die spanischen Gewerkschaften wollen ihrem Protest diesmal eine besonders hohe Durchschlagskraft verleihen und verhandeln gegenwärtig mit ihren portugiesischen Kollegen, damit sich diese der Arbeitsniederlegung anschließen. Im Madrider Mieterverband begrüßt man die angestrebte iberische Solidarität. Man freue sich „über dieses Erwachen der europäischen Bevölkerung, die sich lange Zeit damit abgefunden hat, dass sich die Lebensbedingungen immer mehr verschlechtert haben“, heißt es dort.

Mit dem geplanten Generalstreik erhalten die landesweiten spanischen Parlamentswahlen am 29. November eine zusätzlich spannungsgeladene Note. Würde dieser Tage gewählt, wäre die Rechtsaußenpartei Vox der große Sieger. Sie käme auf 18,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, das sind 6,2 Prozent mehr als bei den letzten Wahlen 2023. Die konservative Volkspartei (PP) müsste mit 31,2 Prozent einen leichten Verlust, nämlich 1,9 Prozent, hinnehmen.

Für die linken Parteien, die in Madrid die Regierung stellen, sieht es zappenduster aus – die sozialistische Partei (PSOE), die mit Pedro Sanchéz den Ministerpräsidenten stellt, käme nur noch auf 26,0, das sind 5,7 weniger als beim letzten Urnengang. Ihr Koalitionspartner, die radikal linke Sammlungsbewegung Sumar verliert den Prognosen zufolge mehr als die Hälfte ihrer Anhänger, sie schrumpft auf 6,1 Prozent, das bedeutet einen Verlust von 6,2.

Summa summarum ergibt das 49,8 Prozent für den konservativ/rechten Block und 32,1 für den linken. PSOE und Sumar wären nicht nur auf ein besseres Abschneiden bei der Wahl angewiesen, um erneut an die Hebel der Macht zu gelangen, sondern wie bisher auch auf die Unterstützung mehrerer Kleinparteien.

Spaniens Rechte im Aufwind

Es gilt jedoch nicht als ausgeschlossen, dass das konservativ/rechte Lager noch erfolgreicher sein wird als vorhergesagt. Der Grund dafür ist Vox, genauer gesagt, die radikal rechte Gruppierung Aliança Catalana (AC), die sich im Nordosten des Landes zu einem erst zu nehmenden politischen Kraftfeld gemausert hat. Sie vertritt in der Migrationsfrage einen Standpunkt, der den der deutschen AfD wie ein zartes Lämmchen erscheinen lässt. Die prägende Gestalt dieser Organisation, die 2020 in der katalanischen Kleinstadt Ripoll gegründet wurde, ist die 42jährige Silvia Orriols.

Ihr politisches Erweckungserlebnis wird auf den 17. August 2017 datiert, als es in Barcelona und Cambrils zu folgenschweren islamistischen Anschlägen kam, bei denen 14 Menschen getötet und 118 verletzt wurden. Orriols hielt es für unangemessen, Veranstaltungen „für die Familien der Attentäter“ abzuhalten, ohne die Anschläge zu verurteilen. Schließlich entschied sie sich zusammen mit Gleichgesinnten, ein „katalanische Bündnis“ zu schmieden, aus dem die Aliança Catalana hervorging.

Zunächst tat sich die AC schwer, aus dem Schatten der Nicht-Wahrnehmung herauszutreten. Doch mit zäher Kleinarbeit schaffte sie es, ihren Bekanntheitsgrad nach und nach zu vergrößern. In einem Interview mit der renommierten Tageszeitung El País erinnert sich Orriols, der für die Organisation und Finanzen der Partei zuständig ist: „Von Anfang an war mir klar, dass wir auf die Straße gehen, durch die Straßen laufen und mit den Bürgern sprechen mussten. Wir beschlossen, an jedem ersten Wochenende im Monat von elf bis 13 Uhr einen Informationsstand auf dem Markt von Ripoll aufzubauen. Die Leute hatten zunächst Angst, aber dann kamen immer mehr, um mit uns zu sprechen.“ Heute ist sie die drittstärkste Kraft in Katalonien.

„Wir sind eine Kolonie – und genau das muss aufhören“

Ihr politisches Programm wird von zwei Säulen getragen: der Angst vor Überfremdung und dem leidenschaftlichen Verlangen, Katalonien in die Unabhängigkeit zu führen. Nach Ansicht der Aliança ist eine einseitige Loslösung von Madrid die einzige Chance, dass Katalonien überleben kann. Spanien und Frankreich werden als aggressive Staaten bezeichnet, die in den nordöstlichen Landesteil eingefallen seien und das Land geraubt hätten. Silvia Orriols: „Wir sind eine Kolonie – und genau das muss aufhören.“

In Sachen Migration nimmt sie kein Blatt vor den Mund und vertritt offen die Idee vom „großen Bevölkerungsaustausch“. Sie warnt vor der Gefahr, dass Katalonien im Falle einer muslimischen Mehrheit zu einer „Islamischen Republik“ wird, die bisher geltende Rechte und Freiheiten einschränkt. Silvia Orriols hält den Islam für „unvereinbar“ mit der westlichen Lebensweise und fordert einen Einwanderungsstopp, die Schließung aller Moscheen und die Ausweisung illegal Eingereister. Was die aktuelle Lage betrifft, ruft die 42jährige die Provinzregierung dazu auf, die Hilfsgelder für die Palästinenser „umzuleiten, um die Ladenbesitzer in Barcelona zu entschädigen, deren Geschäfte durch islamistische Linke geplündert und zerstört wurden“.

Aber das ist noch nicht alles. Silvia Oriolls macht tabula rasa: Wer beispielsweise aus den spanischen Provinzen Andalusien und Extremadura kommt, hat nach Ansicht des AC ebenfalls nichts in Katalonien verloren. „Bei so vielen Andalusiern und so vielen Muslimen wird niemand in Katalonien Katalanisch sprechen.“ Und auf den Erhalt der eigenen Sprache kommt es der Mutter von fünf Kindern, die einen Universitätsabschluss in Bibliotheks- und Informationswissenschaft vorweisen kann, ganz besonders an.

Gegen gemeinsamen Gegner verbündet

Durch die bevorstehenden Parlamentswahlen erhält die Aliança überregionale Bedeutung, denn sie wird bei der Volksabstimmung nicht antreten. Das Wählerpotenzial, über das sie verfügt, wird aller Voraussicht nach Vox zugutekommen. Das ist ausgesprochen paradox, denn Vox ist wie keine andere spanische Partei auf einen starken Zentralstaat mit dem Sitz in Madrid fixiert. Die Partei gilt als Todfeind aller anderen regionalen Parteien, die nach Unabhängigkeit streben.

Doch die Aliança hat mit Vox eine Art Waffenstillstand geschlossen, was bedeutet, dass sie – zumindest vorübergehend – dem Kampf gegen eine muslimische Überfremdung mehr Gewicht beimisst als dem Streben nach einem eigenen Staatsgebilde. In dem TV-Sender La Sexta hieß es dazu, Orriols habe zugegeben, islamophob zu sein, und der Vorsitzende von Vox, Santiago Abascal, habe argumentiere, das sei „keine Islamophobie, sondern gesunder Menschenverstand“.