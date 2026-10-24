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Zwischenwahlen in den USA: So wollen Demokraten den Kongress erobern

Zwischenwahlen in den USA: So wollen Demokraten den Kongress erobern

Zwischenwahlen in den USA: So wollen Demokraten den Kongress erobern

Demokraten-Fraktionschef im US-Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries: Verspricht ein „bezahlbares Amerika“. Foto: picture alliance / AP Photo/J. Scott Applewhite | J. Scott Applewhite
Demokraten-Fraktionschef im US-Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries: Verspricht ein „bezahlbares Amerika“. Foto: picture alliance / AP Photo/J. Scott Applewhite | J. Scott Applewhite
Demokraten-Fraktionschef im US-Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries: Verspricht ein „bezahlbares Amerika“. Foto: picture alliance / AP Photo/J. Scott Applewhite | J. Scott Applewhite
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So wollen Demokraten den Kongress erobern

Die US-Demokraten wittern Morgenluft: Im Repräsentantenhaus winkt die Mehrheit, selbst der Senat ist plötzlich umkämpft. Doch von einer neuen „blauen Welle“ kann keine Rede sein – denn es geht um reinen Protest.

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Demokraten-Fraktionschef im US-Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries: Verspricht ein „bezahlbares Amerika“. Foto: picture alliance / AP Photo/J. Scott Applewhite | J. Scott Applewhite
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