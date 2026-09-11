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Spektakulärer Plan im Nachbarland: So will Österreich den politischen Islam verbieten

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Lehnte einen ähnlichen Antrag der FPÖ ab, will nun aber selbst den politischen Islam per Verfassung verbieten: Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Foto: IMAGO / Michael Indra ( KI
Lehnte einen ähnlichen Antrag der FPÖ ab, will nun aber selbst den politischen Islam per Verfassung verbieten: Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Foto: IMAGO / Michael Indra ( KI
Lehnte einen ähnlichen Antrag der FPÖ ab, will nun aber selbst den politischen Islam per Verfassung verbieten: Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Foto: IMAGO / Michael Indra / KI
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So will Österreich den politischen Islam verbieten

Österreichs Regierung will den politischen Islam verbieten. Religion und Herrschaftsanspruch sollen voneinander getrennt werden. Wie kann das funktionieren? Eine Analyse unseres Österreich-Korrespondenten René Rabeder.

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Lehnte einen ähnlichen Antrag der FPÖ ab, will nun aber selbst den politischen Islam per Verfassung verbieten: Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Foto: IMAGO / Michael Indra / KI
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