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JF-Exklusiv: So schildert der belgische Politiker Dewinter der JF den brutalen Angriff von Migranten

JF-Exklusiv: So schildert der belgische Politiker Dewinter der JF den brutalen Angriff von Migranten

JF-Exklusiv: So schildert der belgische Politiker Dewinter der JF den brutalen Angriff von Migranten

Auf Video ist die brutale Attacke auf den belgischen Politiker Filip Dewinter (l.) festgehalten. Screenshot: JF
Auf Video ist die brutale Attacke auf den belgischen Politiker Filip Dewinter (l.) festgehalten. Screenshot: JF
Auf Video ist die brutale Attacke auf den belgischen Politiker Filip Dewinter (l.) festgehalten. Screenshot: JF
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So schildert der belgische Politiker Dewinter der JF den brutalen Angriff von Migranten

Am Hals gepackt, gegen eine Wand gedrückt und geschlagen: Der belgische Politiker Filip Dewinter wird im Antwerpener Rathaus von Migranten attackiert. Im exklusiven JF-Gespräch schildert er den Angriff und erklärt: „Die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert.“

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