Serbien wirft Brüssel versuchte Wahlbeeinflussung vor

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BELGRAD. Serbiens amtierende Präsidentin Ana Brnabić hat dem Europäischen Parlament vorgeworfen, mit der Entsendung politisch voreingenommener Wahlbeobachter Einfluss auf die Parlamentswahl am kommenden Sonntag nehmen zu wollen. Im Mittelpunkt ihrer Kritik steht der österreichische Sozialdemokrat Andreas Schieder, der die siebenköpfige EU-Delegation leiten soll.

In einem Protestschreiben, über das zuerst die österreichische Kronen Zeitung berichtete, wirft Brnabić dem Politiker vor, bereits vor der Abstimmung zugunsten der Opposition Partei ergriffen zu haben.

Schieder hatte schon bei der serbischen Parlamentswahl im Dezember 2023 als Beobachter mitgewirkt und anschließend über angebliche Phantomwähler und Stimmenkauf berichtet. Brnabić hält ihm vor, bei seinen Besuchen in vier Wahllokalen keine entsprechenden Beanstandungen in den offiziellen Protokollen vermerkt zu haben. Bereits im Januar 2024 hatte sie ihm deshalb einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex internationaler Wahlbeobachter vorgeworfen. Dieser verlangt von Beobachtern, während ihrer Mission auf eigenständige öffentliche Bewertungen des Wahlverlaufs zu verzichten.

Serbien hat die Wahlbeobachter selbst eingeladen

Für zusätzlichen Ärger in Belgrad sorgen Schieders jüngste politische Stellungnahmen. Noch im Juli stellte er Serbien in einer Pressemitteilung die Schulnote „nicht genügend“ aus und warf der damaligen Regierung unter Präsident Aleksandar Vučić eine „Autokratie-Abwärtsspirale“ vor. Schieder verlangte, EU-Finanzhilfen einzufrieren, und erklärte mit Blick auf die bevorstehenden Neuwahlen: „Jetzt liegt es auch an uns, die Opposition im Land zu stärken und zu stützen.“ Für die serbische Führung ist dies ein Beleg dafür, dass Schieder als Leiter einer unparteiischen Wahlbeobachtungsmission ungeeignet sei.

Allerdings hatte ausgerechnet Brnabić das Europäische Parlament selbst offiziell zur Wahlbeobachtung eingeladen. Das Europaparlament stellte daraufhin eine Delegation aus sieben Abgeordneten zusammen und bestimmte Schieder zu ihrem Leiter. Neben ihm gehört unter anderem der österreichische EU-Abgeordnete Helmut Brandstätter (Neos) der Delegation an, gegen den Belgrad ebenfalls Vorbehalte erhebt.

Das Europaparlament darf internationale Wahlbeobachter entsenden, wenn das betreffende Land sie einlädt. Die Abgeordneten überprüfen dabei unter anderem die Stimmabgabe, die Auszählung und die Einhaltung demokratischer Standards. Sie haben jedoch keine Befugnis, Wahlergebnisse aufzuheben oder Kandidaten auszuschließen. Neben den EU-Abgeordneten werden Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarats die Abstimmung begleiten. Für Brüssel ist die Wahl auch deshalb von Bedeutung, weil Serbien seit 2012 offizieller EU-Beitrittskandidat ist und die Einhaltung demokratischer Standards zu den Voraussetzungen einer Mitgliedschaft gehört.

Die Vorbehalte gegen die serbischen Wahlen stammen allerdings nicht allein von Schieder. Nach der Abstimmung im Dezember 2023 dokumentierten internationale OSZE-Beobachter zahlreiche Unregelmäßigkeiten. Bei rund 19 Prozent der beobachteten Wahllokale stellten sie Fälle fest, in denen Wähler ihre Stimmen gemeinsam oder als Familie abgaben. Das Europaparlament verlangte anschließend eine unabhängige Untersuchung. Schieder erhält für seine erneute Entsendung auch Rückendeckung aus der konservativen Europäischen Volkspartei. Der österreichische EU-Abgeordnete Lukas Mandl erklärte, Schieder habe bereits bewiesen, dass er Wahlen fair und transparent beobachten könne. „Wir lassen uns niemanden herausschießen!“

Als in Rumänien eine Wahl annulliert wurde

Welche Folgen ein Streit über die Rechtmäßigkeit einer Wahl haben kann, zeigte sich Ende 2024 in Rumänien. Dort hatte der EU-kritische Präsidentschaftskandidat Călin Georgescu überraschend die erste Wahlrunde gewonnen. Später erklärte das rumänische Verfassungsgericht jedoch die gesamte Präsidentschaftswahl für ungültig. Zur Begründung verwies es auf mutmaßliche russische Einflussnahme und Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkampffinanzierung. Bei der Wiederholung im Mai 2025 durfte Georgescu nicht mehr antreten, nachdem die rumänische Wahlbehörde seine Kandidatur zurückgewiesen und das Verfassungsgericht diese Entscheidung bestätigt hatte (die JF berichtete).

Auch die EU-Kommission wurde im Zusammenhang mit der rumänischen Wahl tätig. Sie verlangte vom chinesischen Internetkonzern TikTok Auskünfte über mögliche Manipulationen zugunsten Georgescus und ordnete die Sicherung relevanter Daten an. Dann leitete sie ein förmliches Verfahren gegen die Plattform auf Grundlage des europäischen Gesetzes über digitale Dienste ein.

Für Aufsehen sorgte anschließend der frühere EU-Kommissar Thierry Breton. Im Januar 2025 erklärte er mit Blick auf die Anwendung europäischer Vorschriften gegen Wahlbeeinflussung: „Wir haben es in Rumänien getan und wir werden es offensichtlich, falls nötig, auch in Deutschland tun müssen.“ Nach heftiger Kritik stellte Breton klar, dass er die Regulierung von Internetplattformen gemeint habe. Die EU besitze keine Befugnis, nationale Wahlen zu annullieren.

In Serbien steht die Abstimmung am 25. Oktober vor einem ungewöhnlichen politischen Hintergrund. Nach fast zwei Jahren anhaltender Studentenproteste war Präsident Vučić im September zurückgetreten, um als Spitzenkandidat seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) eine Rückkehr als Ministerpräsident anzustreben. Die Proteste hatten nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad begonnen, bei dem im November 2024 insgesamt 16 Menschen ums Leben kamen. Gegen Vučić tritt nun auch eine von Studenten getragene Wahlliste an. Über die Zusammensetzung des nächsten Parlaments entscheiden am Sonntag die Wähler.