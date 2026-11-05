Selbst Vance macht den Irankrieg für die Niederlage der Republikaner verantwortlich

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WASHINGTON. Nach der Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen hat Vizepräsident JD Vance den Irankrieg als Hauptgrund für das schlechte Abschneiden seiner Partei verantwortlich gemacht. „Der Grund für unsere Niederlage ist der Krieg. Der Präsident selbst hat das gestern Abend gesagt“, betonte der 42jährige am Mittwoch auf X.

So hätten mit Vance vertraute Meinungsforscher festgestellt, dass sich die Wähler neben dem Ende des Irankriegs eine Absenkung der Inflation beziehungsweise der Lebenshaltungskosten, eine „America First“-Politik und „einen Wandel unserer Beziehung zu Israel“ gewünscht hätten, teilte der US-Vizepräsident mit.

Vance fordert enttäuschte Wähler dazu auf, gleichgesinnte Republikaner zu wählen

Diese Punkte sind laut den Meinungsforschern die ausschlaggebenden Kriterien für die Rückkehr der Wähler zu den Republikanern bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2028. Bis auf die veränderten Israel-Beziehungen waren alle anderen Wählerwünsche zentrale Wahlversprechen aus Donald Trumps Wahlkampf 2024.

Die Vernachlässigung dieser vier Forderungen sei die Erklärung dafür, warum viele Wähler zu den Demokraten abgewandert seien, bedauerte Vance. Er habe Verständnis für die Wut der Wähler. Diejenigen, die meinten, dass der Krieg „den Preis wert war, den Senat für die nächsten sechs Jahre zu verlieren“, müssten auch so argumentieren – „das ist wenigstens ehrlich“.

Die enttäuschten Wähler forderte er dazu auf, ihre Energie dafür zu nutzen, Republikaner ins Amt zu wählen, die ihre „Weltanschauung teilen“ – also jene, die nicht der bisherigen Parteilinie folgten. Der Vizepräsident verbleibe „hoffnungsvoll“ für das Land. „Lasst uns diese Wut nehmen und zurück zur Arbeit gehen, unser Land zu retten.“

US-Vizepräsident will sich mehr auf illegale Migration fokussieren

Weiter gab Vance an, dass laut Meinungsforschern in Florida etwa immer noch mehr Bürger die Republikaner gewählt haben, allerdings weniger als 2024, und viele nun aus Protest für die Demokraten gestimmt hätten. Schuld an der Niederlage sei auch gewesen, dass die „wirtschaftspolitischen Botschaften“ der Republikaner in der Schlussphase des Wahlkampfs „nicht prägnant“ genug gewesen seien.

Vance warnte davor, dass „Politiker des Establishments“ in den nächsten Monaten Amnestie als Lösung der amerikanischen Probleme verkaufen werden. Offen zeigte er sich für eine Fokusverschiebung bei der Bekämpfung illegaler Migration hin zu Unternehmen, die „illegale Arbeitskräfte einstellen“. (ng)