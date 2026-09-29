Schwedens Sozialdemokraten wollen doch nicht regieren

Anzeige

STOCKHOLM. Die Vorsitzende der schwedischen Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, hat den Auftrag zur Regierungsbildung nach einer gescheiterten Abstimmung im neuen Reichstag zurückgewiesen. Hintergrund ist die Wiederwahl des bisherigen Parlamentspräsidenten Andreas Norlén mit Stimmen der Mitte-Rechts-Minderheitsregierung, der Schwedendemokraten und der Linkspartei. „Im Reichstag hat sich eine neue Konstellation gebildet“, sagte Andersson am Montag. „Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Gespräche, die ich geführt habe, muss ich feststellen, dass es für mich derzeit keine Möglichkeit gibt, ein Kabinett zu bilden.“

Die schwedische Linkspartei betonte, eine von Andersson angeführte Regierung sei weiterhin das Ziel. „Wir haben jedoch dargelegt, warum wir eine erfahrene und kompetente Person benötigen, die solche Verhandlungen bereits in der Vergangenheit mit Würde geführt hat“, betonte die Parteichefin Nooshi Dadgostar. Die Sozialdemokraten müssten nun das rot-grüne Bündnis hinter sich vereinen und den Linken das Recht einräumen, mit am Kabinettstisch zu sitzen.

Schwedens Mitte-Rechts-Lager verlor Mehrheit

Norlén erhielt 200 Stimmen im 349köpfigen Reichstag während der konstituierenden Sitzung. Seine sozialdemokratische Kontrahentin Johanna Haraldsson erhielt lediglich 146 Stimmen. Der seit 2018 amtierende Parlamentspräsident gehört den Moderaten des bisherigen Premierministers Ulf Kristersson an.

Bei der Reichstagswahl am 12. September hatte dessen Mitte-Rechts-Block, dem auch die Schwedendemokraten sowie Liberale und Christdemokraten angehören, die Mehrheit verloren. Anderssons Parteienbündnis, zu dem neben den Sozialdemokraten und der Linkspartei auch die Grünen und die bäuerlich-liberale Zentrumspartei gehören, gewann 176 von 349 Sitzen im neuen Parlament.

Bereits nach der Wahl erklärte die Linken-Chefin Dadgostar, keiner Regierung ohne Ministern aus ihrer Partei zuzustimmen. Die Zentrumspartei legte dagegen ein Veto in den Verhandlungen ein. Einen von den Schwedendemokraten unterstützten Regierungschef lehnt sie jedoch ab. Jetzt stehen dem Parlamentspräsidenten noch drei Versuche zur Verfügung, einen Ministerpräsidentenkandidaten vorzuschlagen. Sollten alle Nominierten von mindestens 175 Abgeordneten abgelehnt werden, wird der Reichstag aufgelöst. Anschließend muss innerhalb von drei Monaten neu gewählt werden. (kuk)