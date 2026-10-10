„Schülerproteste“: Jetzt randalieren junge Migranten auch in Belgien

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BRÜSSEL. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen im Umfeld französischer Proteste (die JF berichtete) haben Jugendkrawalle am Freitag auch Belgien erschüttert. In Brüssel lieferten sich Randalierer Zusammenstöße mit der Polizei. Die belgische „Schülerbewegung“ ist laut Berichten teilweise von den Demonstrationen im Nachbarland inspiriert.

Bereits am Vormittag versammelten sich nahe dem Zentralbahnhof zahlreiche schwarz gekleidete Jugendliche, teilweise vermummt. Vor allem Migranten bewarfen Einsatzkräfte mit Pflastersteinen, Glasflaschen, Holzstangen und Feuerwerkskörpern.

Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, um die Gruppen auseinanderzutreiben. Die Ausschreitungen verlagerten sich durch mehrere Bereiche des Stadtzentrums, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Fahrräder, Elektroroller und Müllbehälter wurden angezündet, Straßenmobiliar zu Barrikaden aufgeschichtet. Auch rund um den Südbahnhof kam es zu Verwüstungen. Dort wurde ein Linienbus in Brand gesetzt.

Video of young second and third-generation migrants from Africa and the Middle East protesting against how poor the Belgian educational system is by vandalizing and looting stores in Liege. They also attack an East Asian immigrant family trying to protect their sushi restaurant https://t.co/Yk3rO52FKu — Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2026

Molotowcocktails, Benzin und ein Messer sichergestellt

Die Beamten beschlagnahmten unter anderem Molotowcocktails, Benzin, Pyrotechnik, ein Messer und einen Hammer. In einer ersten Bilanz vom Nachmittag waren unter 18 strafrechtlich Festgenommenen 13 Minderjährige gewesen. Die Polizei zeigte sich angesichts der mitgeführten Ausrüstung besorgt.

Bis zum Abend stieg die Zahl der Festnahmen auf mehr als 100. Nach einer vorläufigen Polizeibilanz kamen 80 Personen in polizeilichen Gewahrsam, rund 30 weitere wurden im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen festgenommen, berichtete der Sender BX1. Neben dem ausgebrannten Linienbus wurden vier weitere Busse beschädigt. Auch Polizeifahrzeuge, ein Feuerwehrwagen und Carsharing-Autos waren betroffen.

Brüssels Bürgermeister Philippe Close forderte eine entschiedene Reaktion der Justiz. Identifizierte Täter sollten für die angerichteten Schäden bezahlen. Die Ermittler wollen auch Videos auswerten, die mutmaßliche Beteiligte selbst aufgenommen haben.

BREAKING: The riots are spreading from France to Belgium. Young second and third-generation migrants have joined forces with Antifa near the central station and are clashing with riot police. https://t.co/i2K4pPfNCc — Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2026

Gewerkschaftsprotest als Kulisse für die Migranten-Gewalt

Die Krawalle ereigneten sich am Rande einer großen Demonstration gegen die Sparpolitik der belgischen Regierung. Nach Polizeiangaben beteiligten sich rund 30.000 Menschen, die Veranstalter sprachen von 50.000. Der eigentliche Protestzug verlief weitgehend friedlich. Die Sicherheitsbehörden erklärten, die Ausschreitungen hätten keinen Zusammenhang mit den Forderungen oder dem Ablauf der Gewerkschaftsdemonstration.

An dem Protest beteiligten sich laut Berichten auch Hunderte Schüler und Studenten. Ihre Kritik richtet sich unter anderem gegen steigende Bildungskosten, überfüllte Klassen und geplante Kürzungen. In Frankreich hatten Proteste gegen Unterrichtsausfall und schlechte Lernbedingungen zuvor ebenfalls zu Blockaden und gewaltsamen Zusammenstößen geführt.

Bereits in den Tagen vor den Brüsseler Krawallen war die Lage im belgischen Lüttich eskaliert. Dort kam es bei Schülerprotesten zu Angriffen auf Polizisten und Beschädigungen an Geschäften. Die Behörden verhängten ein Versammlungsverbot. Laut Nachrichtenagentur AP wurden im Verlauf der Proteste mehr als 200 Personen festgenommen. (rr)