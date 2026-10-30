Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Russlands Wirtschaft fährt auf Reserve

Russlands Wirtschaft fährt auf Reserve

Russlands Wirtschaft fährt auf Reserve

Spritmangel sorgt in Russland immer wieder für lange Autoschlangen an Tankstellen (Archivbild).
Spritmangel sorgt in Russland immer wieder für lange Autoschlangen an Tankstellen (Archivbild).
Spritmangel sorgt in Russland immer wieder für lange Autoschlangen an Tankstellen (Archivbild). Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
 

Russlands Wirtschaft fährt auf Reserve

Je länger der Ukrainekrieg dauert, desto mehr belastet er Russlands Wirtschaft und die Konsumstimmung der Bürger. Während Bauern nach Abnehmern für die Ernte suchen, spüren die Verbraucher im Supermarkt, dass die Wahlen vorbei sind.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Spritmangel sorgt in Russland immer wieder für lange Autoschlangen an Tankstellen (Archivbild). Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles