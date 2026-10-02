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Lagebericht: Russland setzt auf Luftschläge, die Ukraine auf „Vivaldi“

Lagebericht: Russland setzt auf Luftschläge, die Ukraine auf „Vivaldi“

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Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy (l., schwarzer Pullover) informiert sich über die "Operation Vivaldi" im Kampf gegen Russland.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy (l., schwarzer Pullover) informiert sich über die "Operation Vivaldi" im Kampf gegen Russland.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy (l., schwarzer Pullover) informiert sich über die „Operation Vivaldi“. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | PRESIDENT OF UKRAINE
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Russland setzt auf Luftschläge, die Ukraine auf „Vivaldi“

Russland nimmt verstärkt die Bahnlogistik der Ukraine unter Beschuss. Zeitgleich geht Kiew jedoch mit der „Operation Vivaldi“ in die Offensive und trifft den Feind offenbar hart. Währenddessen zündelt Moskau an der Nato-Ostflanke. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.

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Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy (l., schwarzer Pullover) informiert sich über die „Operation Vivaldi“. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | PRESIDENT OF UKRAINE
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