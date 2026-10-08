Roter Totalabsturz: Die SPÖ liegt bereits 27 Prozentpunkte hinter der FPÖ

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Österreichs Sozialdemokraten sind in einer neuen Umfrage auf zwölf Prozent abgestürzt. In der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung von OGM für „Blickwechsel“ bei ServusTV fällt die SPÖ damit hinter die Grünen zurück, die auf 15 Prozent kommen. Die FPÖ liegt mit 39 Prozent weit vorne, gefolgt von der ÖVP mit 21 Prozent. Die liberalen Neos erreichen sieben Prozent.

Damit steht die SPÖ nur noch auf Platz vier. Bei der Nationalratswahl 2024 hatte sie noch 21,1 Prozent erreicht. Selbst gegenüber diesem Ergebnis liegt der aktuelle Umfragewert um rund neun Prozentpunkte niedriger. Die drei Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und Neos kommen zusammen auf 40 Prozent und liegen damit gerade einen Punkt vor der FPÖ allein.

Auch der angekündigte Abschied von Parteichef Andreas Babler (die JF berichtete) bringt bislang keine Entlastung. Knapp zwei Drittel der Befragten sprechen sich für seinen sofortigen Rücktritt aus. Babler will das Amt des Vizekanzlers jedoch noch bis zum Jahresende ausüben und anschließend Medienminister bleiben. Gerade dieser Wunsch sorgt innerhalb der SPÖ für neuen Ärger.

Babler geht auf Raten, die Nachfolge bleibt offen

Bis zur Übergabe sollen Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner sowie der Abgeordnete Philip Kucher Babler bei der Parteiführung unterstützen. Als nächster Vizekanzler ist Finanzminister Markus Marterbauer vorgesehen. Ob er das Amt 2027 übernehmen kann, hängt allerdings auch von seinem Gesundheitszustand nach einer Krebserkrankung ab.

Die Partei wünscht sich Marterbauer zugleich als neuen Vorsitzenden. Eine Entscheidung darüber steht aus. Ebenso offen ist der Termin für einen Sonderparteitag. Sollte Marterbauer auf den Vorsitz verzichten und sollten mehrere Bewerber antreten, könnte eine Mitgliederbefragung nötig werden. Aus dem angekündigten Neustart wird damit vorerst eine Übergangsführung mit ungeklärtem Ausgang.

Verschärft hatte die Führungskrise Ex-RTL-Boss Gerhard Zeiler, der öffentlich in Österreichs größtem Boulevardblatt, der Kronen Zeitung, seine Bereitschaft zur Übernahme der Partei erklärte. Doch der Streit um Babler reicht weiter zurück. Wiederholt hatten innerparteiliche Gegner und Landesorganisationen seine Ablösung verlangt.

Vom Mehrheitsanspruch zum vierten Platz

Die zwölf Prozent markieren eine weitere Etappe im Niedergang der einst so mächtigen SPÖ. In der aktuellen Umfrage beträgt ihr Rückstand auf die Freiheitlichen bereits 27 Prozentpunkte. Ein Personalwechsel allein dürfte deshalb kaum reichen, um wieder Anschluss an die Spitze zu finden.

Die Schwäche der Sozialdemokraten setzt zugleich die Koalition unter Druck. Wie Insider berichten, erwägen einflussreiche Kreise in der ÖVP einen vorzeitigen Ausstieg. Dahinter steht die Sorge, dass die unpopuläre Bundesregierung auch die eigenen Landesregierungen bei den bevorstehenden Wahlen beschädigt (die JF berichtete).

Das diskutierte Kalkül: Die ÖVP könnte nach Neuwahlen als kleinerer Partner unter einem FPÖ-Kanzler Herbert Kickl regieren. Dafür würden Teile der Partei sogar das Kanzleramt Christian Stockers preisgeben, um ihre Macht in den Ländern zu schützen. Ein beschlossener Kurs ist das nicht. Stocker hält an der Koalition fest. Für die SPÖ bedeutet es dennoch, dass neben der eigenen Führung inzwischen auch die Zukunft ihres Regierungsbündnisses zur Debatte steht.