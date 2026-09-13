Rekordspenden: Farage-Partei bekommt mehr als 80 Millionen Euro

Anzeige

LONDON. Die britische Rechtspartei „Reform UK“ von Nigel Farage hat innerhalb kürzester Zeit zwei Rekordspenden in Höhe von jeweils rund 42 Millionen Euro erhalten. Das Geld stammt von den Tech-Milliardären Christopher Harborne und Ben Delo. „Ich will einen fairen Kampf und gleiche Wettbewerbsbedingungen“, sagte Delo zur Begründung. So hätten die sozialdemokratische Labour-Partei und die konservativen Tories bisher weit mehr Geld zur Verfügung gehabt.

Andere würden sich nur vordergründig um die Demokratie in Großbritannien Sorgen machen, „während sie alles dafür tun, dass sie ein Kartell bleibt“. Mit seiner Spende wolle er der Farage-Partei helfen, „sich aufs Regieren vorzubereiten“, betonte der 42jährige Delo. Ähnlich äußerte sich auch Harborne. Er wolle eine „eine Partei“ unterstützen, „die bereit ist, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen“. Er wolle dafür auch keinen Adelstitel und keine Gegenleistung. Harborne hatte der Farage-Partei bereits im vergangenen Jahr rund vier Millionen Euro überwiesen.

Farage liefert sich Umfrage-Duell mit Labour

Der bisherige Spendenrekord lag im Vereinigten Königreich bei rund zehn Millionen Euro und wurde ebenfalls von Harborne gehalten, der das Geld auch damals schon „Reform UK“ zukommen ließ. Farage zeigte sich hocherfreut über den Geldsegen. „Seit 2010 haben die etablierten Parteien fast eine Milliarde Pfund an Spenden eingenommen und dafür Dutzende von Peerwürden vergeben“, schrieb der Politiker auf X. „In ihrem ersten Jahr vergab Labour Regierungsaufträge in Höhe von 138 Millionen Pfund an ihre Spender. Die Tories sind genauso schlecht. Wissen Sie, was Ben Delo und Christopher Harborne wollen? Nichts“, betonte Farage. „Nur eine Regierung, die Großbritannien repariert. Und genau das wird Reform UK liefern. Ich bin stolz darauf, die Unterstützung einiger der erfolgreichsten Unternehmer Großbritanniens zu haben.“

Since 2010, the established parties have taken nearly £1 billion in donations, and handed out dozens of peerages in return. In their first year, Labour handed out £138 million of government contracts to their donors. The Tories are just as bad. You know what Ben Delo and… — Nigel Farage (@Nigel_Farage) September 12, 2026

In Umfragen liefert sich „Reform UK“ derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Sozialdemokraten. Beide kommen auf 23 bis 24 Prozent. Die Tories stehen bei etwa 20 Prozent und Grüne und Liberaldemokraten bei elf bis 13 Prozent. Die Rechtspartei „Restore Britian“ erreicht rund vier Prozent. (ho)