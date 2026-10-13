Razzia bei Trump-Erzfeindin Ilhan Omar

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WASHINGTON. Amerikanische Bundesermittler haben am Montagmorgen das Wohnhaus der demokratischen Kongressabgeordneten Ilhan Omar in Washington durchsucht. Beamte der Ermittlungsabteilung des Heimatschutzministeriums (Homeland Security Investigations, HSI) vollstreckten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss.

Nach Angaben des US-Justizministeriums steht die Maßnahme im Zusammenhang mit einem laufenden Strafverfahren. Einzelheiten zum Gegenstand der Ermittlungen gab die Behörde zunächst nicht bekannt.

Nach Recherchen des Wall Street Journal geht es um den Verdacht des Einwanderungsbetrugs. Im Mittelpunkt sollen Dokumente stehen, die Omars inzwischen verstorbener Vater ausgefüllt hatte, als die Familie in den neunziger Jahren aus Somalia in die Vereinigten Staaten einwanderte. Laut CBS prüfen die Ermittler mögliche Falschangaben in den Unterlagen. Bei der Durchsuchung trugen die Beamten mehrere Kartons aus dem Gebäude. Ob die 44jährige Abgeordnete selbst als Beschuldigte geführt wird, ist bislang nicht offiziell bekannt. Die Ermittlungen dauern nach Angaben des Justizministeriums bereits länger an. Omar gehört seit 2019 dem US-Repräsentantenhaus an und vertritt einen Wahlkreis im Bundesstaat Minnesota.

🚨 UPDATE: After over 5 HOURS, DHS has JUST NOW completed their raid at Ilhan Omar’s DC house SEVERAL vans and SUVs were loaded up with boxes upon boxes from inside the home 🔥 NO WORD on where Omar is. But it’s about team we see her in cuffs! https://t.co/SuCoKnW7L6 — Nick Sortor (@nicksortor) October 12, 2026

Heimatschutzminister erhob Vorwürfe gegen Omar

Seit Jahren wird Omar von republikanischen Politikern vorgeworfen, durch eine Ehe mit ihrem angeblichen Bruder gegen amerikanisches Einwanderungsrecht verstoßen zu haben. Die Demokratin bestreitet, jemals mit ihrem Bruder verheiratet gewesen zu sein oder Einwanderungsbetrug begangen zu haben. Belege für die Anschuldigung wurden bislang nicht öffentlich vorgelegt.

Heimatschutzminister Markwayne Mullin hatte den Vorwurf im September erneut aufgegriffen. In einem Gespräch mit dem konservativen Podcaster Benny Johnson erklärte er, Bundesbehörden untersuchten sowohl Omars frühere Ehe als auch die Umstände der Einwanderung ihrer Familie. Sollte sich herausstellen, dass die Politikerin unrechtmäßig in die USA eingereist sei, könne dies nach seinen Worten Konsequenzen bis hin zu ihrer Abschiebung haben.

Omar wurde 1982 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu geboren. Ihre Familie floh während des Bürgerkriegs aus dem Land und gelangte in den neunziger Jahren in die Vereinigten Staaten. Im Jahr 2000 erhielt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sie zählt zu den bekanntesten Vertretern des linken Flügels der Demokraten und gehört der als „Squad“ bezeichneten Gruppe progressiver Kongressabgeordneter an.

Trump bezeichnet Omar als durch und durch unehrlich

US-Präsident Donald Trump reagierte am Montag auf die Durchsuchung. Er habe mit der Maßnahme persönlich nichts zu tun, erklärte er gegenüber Journalisten. Die Behörden würden sich Omars Fall jedoch sehr genau ansehen. Die Abgeordnete bezeichnete er als unehrlich und als schrecklichen Menschen. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen liege beim Justizministerium.

Omar wiederum warf der Regierung vor, die Strafverfolgungsbehörden gegen politische Gegner einzusetzen. „Ich werde mich nicht zum Schweigen bringen lassen“, erklärte sie in den sozialen Netzwerken. Trump verbreite seit zehn Jahren haltlose Behauptungen über sie. Die Durchsuchung sei eine weitere Eskalation seiner politischen Einschüchterungskampagne.

Auch die Führung der Demokraten im Repräsentantenhaus kritisierte den Einsatz. Fraktionschef Hakeem Jeffries und weitere Spitzenpolitiker bezeichneten ihn als beunruhigend und stellten die politische Unabhängigkeit der Ermittlungen infrage. Die republikanische Abgeordnete Nancy Mace erklärte dagegen, niemand stehe über dem Gesetz. Sollte sich der Betrugsverdacht bestätigen, müsse Omar die amerikanische Staatsbürgerschaft aberkannt werden.

Brisant ist auch der Zeitpunkt der Razzia. Am 3. November finden in den Vereinigten Staaten die Kongresswahlen statt, bei denen Omar eine fünfte Amtszeit anstrebt. Das Justizministerium vermeidet traditionell öffentlich sichtbare Ermittlungsschritte gegen Kandidaten innerhalb der letzten 60 Tage vor einer Wahl. Ein gesetzliches Verbot solcher Maßnahmen besteht allerdings nicht. (rr)