Queere Wiener fahren günstiger mit den Öffis als Jugendliche

WIEN. Der Nahverkehrsbetrieb in der österreichischen Hauptstadt, die Wiener Linien, hat ein neues Sonderticket eingeführt. Der sogenannte QueerCityPass erlaubt jetzt allen Nicht-Heterosexuellen für 17,90 Euro eine 24stündige Nutzung des gesamten Öffi-Netzes. Damit liegt diese Fahrkarte preislich unter mehreren bestehenden Angeboten.

Besonders deutlich wird der Unterschied beim Vergleich mit dem Wiener Jugendticket. Dieses kostet 19,60 Euro und ist damit teurer als der QueerCityPass. Zugleich ist die Nutzung für Jugendliche stark eingeschränkt.

Das Jugendticket darf ausschließlich auf jenen Linien verwendet werden, die Jugendliche vom Wohnort zu ihrer Schule, Lehrstelle oder Ausbildungsstätte führen. Eine freie Fahrt im gesamten Netz, wie sie der QueerCityPass ermöglicht, ist damit nicht verbunden. Auch im Vergleich mit der Vienna City Card fällt das neue Sonderticket günstiger aus. Die City Card, also das Tagesticket für nicht queere Personen, kostet für 24 Stunden 19 Euro und liegt damit ebenfalls über dem Preis des QueerCityPass, obwohl beide Tickets eine uneingeschränkte Netznutzung erlauben.

FPÖ über queeres Ticket verärgert

Kritik an dieser Tarifgestaltung kommt von der FPÖ. Der Wiener Klubobmann Maximilian Krauss sagte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT: „Die Rabattierung für queere Personen bei den Wiener Linien in Zeiten, in denen die Ticketpreise für alle erhöht werden, ist nicht zu akzeptieren.“

Aus Sicht der FPÖ sei insbesondere problematisch, daß Jugendliche für ein teureres Ticket Einschränkungen hinnehmen müßten, während andere Nutzergruppen für weniger Geld das gesamte Netz nutzen könnten.

Politisch verortet die FPÖ die Verantwortung bei der Stadtregierung. Bürgermeister Michael Ludwig setze auf symbolische Sonderangebote, während andere Gruppen im Tarifsystem schlechter gestellt würden. Jugendliche zahlten mehr, erhielten aber weniger Leistung, so die Kritik. (rr)