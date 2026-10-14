Proteste gegen Kopftuchverbot in Aserbaidschan

Anzeige

BAKU. Aserbaidschans Polizei hat mindestens 37 Personen festgenommen, die gegen das jüngst erlassene Kopftuchverbot an den Schulen protestiert haben. Ihnen werde Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, teilte das Innenministerium des Landes am Montag mit. Auch in der befreundeten Türkei demonstrieren zahlreiche Moslems gegen das Verbot.

🇦🇿 AZERBAIJAN: SCHOOLCHILDREN PROTEST AGAINST HIJAB RESTRICTIONS Schoolchildren in Muslim-majority Azerbaijan are protesting and boycotting classes after girls wearing the hijab were turned away from schools. Distressing footage has emerged of Muslim girls in tears after being… pic.twitter.com/SA5SEfgXJO — 5Pillars (@5Pillarsuk) October 12, 2026

Ende September hatte das aserbaidschanische Bildungsministerium neue Kleidungsvorschriften erlassen. Seitdem sind Kleidungsstücke untersagt, die die Einheitlichkeit der Schuluniform beeinträchtigen oder den weltlichen Charakter der staatlichen Bildung unterminieren. Ein Kopftuchverbot wird nicht explizit erwähnt. Allerdings fordern die Schulen Mädchen und Lehrerinnen vielerorts auf, Hijabs und ähnliche Kopfbedeckungen vor dem Betreten der Einrichtung abzulegen. Diejenigen, die das verweigern, werden aus dem Unterrichtsbetrieb ausgeschlossen.

Knapp 90 Prozent der Aserbaidschaner sind Moslems

Die türkische Regierung kritisierte die neuen Vorschriften. Der Chefberater des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, Oktay Saral, nannte sie „inakzeptabel“ in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X. „Das Kopftuch ist kein Hindernis, sondern ein Gebot des Glaubens“, schrieb er darin. „Das Recht auf Bildung darf keinem ideologischen Zwang zum Opfer fallen!

Staatspräsident Ilham Alijew, der Aserbaidschan seit 2003 diktatorisch regiert, äußerte sich bisher nicht zu den neuen Vorschriften. Allerdings hatte seine Partei YAP Saral vorgeworfen, „künstliche Spannungen“ zwischen Istanbul und Baku zu schüren. „Es ist besonders inakzeptabel, Themen dieser Art als Mittel des politischen Drucks gegen Aserbaidschan einzusetzen. Wir fordern die Regierung auf, von dieser schädlichen Politik Abstand zu nehmen.“

Knapp 90 Prozent der Landesbevölkerung sind Moslems, nahezu alle davon Schiiten. Gleichwohl sieht die Verfassung des Landes eine strenge Trennung von Staat und Kirche vor. Auch findet an den öffentlichen Schulen Aserbaidschans kein Islamunterricht statt. (kuk)