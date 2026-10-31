Papst Leo XIV. schreibt mit Stimmabgabe bei US-Wahl Geschichte

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VATIKANSTADT. Papst Leo XIV. hat als erster amtierender Papst in der Geschichte seine Stimme bei einer US-Wahl abgegeben. Das Kirchenoberhaupt beteiligte sich per Briefwahl an den amerikanischen Zwischenwahlen vom 3. November. Der Vatikan bestätigte am Freitag, dass der gebürtige Amerikaner seinen Wahlzettel für den Bundesstaat Illinois eingereicht habe.

„Papst Leo XIV. hat sein Wahlrecht als amerikanischer Staatsbürger stets wahrgenommen, wenn er dazu berechtigt war“, erklärte das Presseamt des Heiligen Stuhls.

Der Papst betrachte die Teilnahme an demokratischen Prozessen als Recht und Pflicht der Bürger. An dieser Überzeugung habe sich durch seine Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche nichts geändert. Der 1955 in Chicago geborene Robert Francis Prevost wurde im Mai 2025 zum ersten Papst aus den Vereinigten Staaten gewählt. Er besitzt weiterhin die amerikanische Staatsbürgerschaft und ist im Chicagoer Vorort New Lenox als Wähler registriert. Dort lebt auch sein Bruder John. Wie die Zeitung Chicago Sun-Times recherchierte, hatte der Papst seinen Briefwahlzettel bereits am 3. Oktober bei der zuständigen Wahlbehörde im Bezirk Will County angefordert.

Der Papst wählte auch bei republikanischen Vorwahlen

Dass Leo XIV. an amerikanischen Wahlen teilnimmt, ist keine neue Gewohnheit. Die öffentlich zugänglichen Wahlregister zeigen, dass Prevost bereits vor seiner Wahl zum Papst regelmäßig abstimmte. So beteiligte er sich 2008 und 2010 an Vorwahlen der Demokraten. In den Jahren 2012, 2014 und 2016 ließ er sich dagegen Wahlzettel für die republikanischen Vorwahlen ausstellen.

Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, welche Kandidaten der heutige Papst bevorzugte. Bei amerikanischen Vorwahlen entscheiden die Wähler, wer für die jeweilige Partei bei der eigentlichen Wahl antreten soll. Die Wahlunterlagen dokumentieren lediglich, an welcher Vorwahl Prevost teilnahm. Für die allgemeinen Wahlen ist in Illinois keine entsprechende Parteifestlegung erforderlich. Auch bei der Präsidentschaftswahl 2024 gab er seine Stimme ab.

Sein Wahlverhalten könnte überdies eine Premiere weit über die USA hinaus darstellen. Der britische Kirchenhistoriker Michael Walsh erklärte gegenüber CNN, ihm sei kein früherer Papst bekannt, der an einer demokratischen Wahl eines weltlichen Staates teilgenommen habe. Ganz ausschließen lasse sich ein historischer Präzedenzfall allerdings nicht.

Auch über den Gouverneur von Illinois stimmt Leo ab

Bei den Zwischenwahlen entscheiden die Amerikaner über die Zusammensetzung des Repräsentantenhauses und einen Teil des Senats. In Illinois wird außerdem ein neuer Senator gewählt, weil der langjährige demokratische Amtsinhaber Dick Durbin nicht erneut kandidiert. Gouverneur JB Pritzker (Demokraten) bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Auch über mehrere Ämter auf lokaler Ebene kann der Papst mitentscheiden.

Die Abstimmung fällt in eine Zeit politischer Spannungen zwischen Leo XIV. und Präsident Donald Trump. Das Kirchenoberhaupt hat wiederholt die amerikanische Migrationspolitik und den Krieg gegen den Iran kritisiert. Trump wiederum griff den Papst öffentlich an und bezeichnete ihn unter anderem als schwach. Dass sich die beiden in politischen Fragen unterscheiden, lässt jedoch keinen Rückschluss auf Leos Wahlentscheidung zu.

Schon vor seiner Wahl zum Papst beschäftigte sich Prevost mit der Politik seiner Heimat. Im Jahr 2011 bedankte er sich beim damaligen Gouverneur von Illinois, Pat Quinn (Demokraten), persönlich für die Abschaffung der Todesstrafe. Während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Missionar und Bischof in Peru nahm er nach Angaben des Vatikans ebenfalls an Wahlen teil, sofern er dazu berechtigt war. Als Oberhaupt der katholischen Kirche setzt er diese Gewohnheit nun fort. Für wen er am Dienstag stimmt, bleibt vom Wahlgeheimnis geschützt. (rr)