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Nächster Parteichef muss gehen: Österreichs langer Abschied von der Sozialdemokratie

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Jetzt ist es auch für ihn aus mit der Freundschaft: Andreas Babler wird von der Spitze Österreichs Sozialdemokratie gestoßen. Foto: picture alliance / APA-Images | GEORG HOCHMUTH
Jetzt ist es auch für ihn aus mit der Freundschaft: Andreas Babler wird von der Spitze Österreichs Sozialdemokratie gestoßen. Foto: picture alliance / APA-Images | GEORG HOCHMUTH
Jetzt ist es auch für ihn aus mit der Freundschaft: Andreas Babler wird von der Spitze Österreichs Sozialdemokratie gestoßen. Foto: picture alliance / APA-Images | GEORG HOCHMUTH
JF-Plus Icon Premium Nächster Parteichef muss gehen
 

Österreichs langer Abschied von der Sozialdemokratie

Andreas Babler sollte die SPÖ wieder aufrichten. Doch die Partei schrumpft weiter, und er muss gehen. Ein Krebspatient wird ihn ersetzen. Ob das den Weg in die Bedeutungslosigkeit verhindert? Eine Analyse unseres Österreich-Korrespondenten. 

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Jetzt ist es auch für ihn aus mit der Freundschaft: Andreas Babler wird von der Spitze Österreichs Sozialdemokratie gestoßen. Foto: picture alliance / APA-Images | GEORG HOCHMUTH
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