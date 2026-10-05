Österreichs langer Abschied von der Sozialdemokratie

Jetzt ist es auch für ihn aus mit der Freundschaft: Andreas Babler wird von der Spitze Österreichs Sozialdemokratie gestoßen. Foto: picture alliance / APA-Images | GEORG HOCHMUTH

Andreas Babler sollte die SPÖ wieder aufrichten. Doch die Partei schrumpft weiter, und er muss gehen. Ein Krebspatient wird ihn ersetzen. Ob das den Weg in die Bedeutungslosigkeit verhindert? Eine Analyse unseres Österreich-Korrespondenten.