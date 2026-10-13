Nigel Farage will Asylrecht komplett aussetzen

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LONDON. Reform-UK-Chef Nigel Farage hat angekündigt, im Fall eines Wahlsieges das Asylrecht für fünf Jahre außer Kraft zu setzen. „Wir wollen wieder ein normales Land sein“, sagte er bei einer Pressekonferenz am Montag. „Eines, das illegal Eingereiste in Gewahrsam nimmt und abschiebt – wie praktisch jedes andere Land der Welt.“ Demnach wären sämtliche neuen Asylanträge damit von vornherein abgelehnt worden.

Zudem wolle der Politiker ausstehende Anträge für ungültig erklären. Derzeit betrifft das 90.741 Fälle mit über 110.000 Asylsuchenden. Die Antragsteller wären entweder in ihre Heimat oder in einen sicheren Drittstaat abgeschoben worden. Länder, die die Aufnahme der Illegalen verweigern, würden laut Farage mit Reiseeinschränkungen für ihre Bürger sowie Strafzöllen rechnen. „Wir stecken als Land in einem furchtbaren Schlamassel. Wir haben buchstäblich keine Ahnung, wer sich hier aufhält, und wir können uns dieses Risiko ehrlich gesagt nicht leisten.“

Farage zeigte eine Asylboot-Replik

Zudem kritisierte er den von den Medien verwendeten Begriff „Kleinbootekrise“, der auf die Einreise zehntausender Illegaler über den Ärmelkanal anspielt. Auf seiner Konferenz zeigte Farage ein Schlauchboot, das nach seinen Angaben eine Replik eines Asylbootes mit 230 Einwanderern darstellt. „Schauen Sie sich das mal an.“

Does this look like a small boat to you? https://t.co/59qVmBX1oM — Nigel Farage (@Nigel_Farage) October 12, 2026

Vergangene Woche hatten rund 300 Demonstranten im südenglischen Gosport gegen die weitere Aufnahme von Bootsmigranten protestiert (JF berichtete). Sie riefen unter anderem „Schickt sie zurück“ und „Ihr seid nicht willkommen“. Bei den bis in die frühen Morgenstunden dauernden Auseinandersetzungen mit der Polizei wurde auch Pyrotechnik gezündet. Ende September hatte Labour-Innenministerin Shabana Mahmood angekündigt, neue „legale und sichere“ Asylwege zu eröffnen, darunter für afghanische Frauen sowie palästinensische Migranten.

Derzeit kämpfen Labour, Reform UK und die Tories um Platz eins in den Umfragen. Nach leichten Verlusten ist Farages Partei in einer neuen YouGov-Umfrage erneut auf Platz drei gerutscht und kommt auf 21 Prozent. Die Labour-Partei des Premierministers Andy Burnham führt knapp mit 24 Prozent, gefolgt von den Tories mit 23 Prozent. Damit hätte keine der drei Parteien eine Mehrheit im Unterhaus. Noch vor zwei Jahren hatte Nigel Farage in einem GBNews-Interview gesagt, Massenabschiebungen seien „politisch unmöglich“. (kuk)