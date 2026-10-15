Neue Denkfabrik will positive rechte Vision in Europa aufbauen

Anzeige

BRÜSSEL. Der Präsident der neugegründeten Denkfabrik „Freedom and Sovereignty Initiative“ (FSI) Europa, Frank Füredi, hat die europäische Rechte dazu aufgerufen, eigene positive Visionen zu entwickeln. Derzeit seien die rechten europäischen Bewegungen noch „wie schlaffe Boxer: sehr schwer, aber zu langsam, um zurückzuschlagen, zu langsam, um zu reagieren“, sagte Füredi bei der ersten Veranstaltung der Organisation am Mittwoch in Brüssel.

„Eine Sache, die mir wirklich Sorgen bereitet, ist, wenn patriotische und aufstrebende Kräfte auf den neuesten Skandal reagieren, den die Kommission oder die europäischen Zentristen uns unter die Nase reiben.“ Um aus diesem Zustand auszubrechen, müssten alle „im Grunde die Initiative ergreifen und etwas wirklich, wirklich Positives auf den Weg bringen“. Das versuche Füredi auch mit der neuen Denkfabrik.

Die FSI ist die Nachfolgeorganisation des Mathias Corvinus Collegium (MCC) Brüssel, das laut dem „Communication Leader“ John O’Brien wegen der „Operation Fegefeuer“ der neuen ungarischen Regierung unter Péter Magyar schließen musste. „Die gemeinnützigen Stiftungen, die das MCC finanziert hatten, wurden aufgelöst. Das Vermögen wurde an den Staat zurückgeführt. Die Gelder zur Bezahlung unserer Mitarbeiter blieben einfach aus. Verträge wurden gekündigt“, sagte O’Brien im Interview mit der JUNGEN FREIHEIT. Weil der Brüsseler Ableger durch das MCC Ungarn finanziert wurde, verschwanden damit auch „mehr als 99 Prozent der Mittel“ der europäischen Denkfabrik.

Kulturelles Erbe europäischer Zivilisation retten

FSI-Präsident Füredi nannte auf der ersten Veranstaltung als Motivation der neuen Denkfabrik, das kulturelle Erbe der europäischen Zivilisation, das ständig bedroht werde, zu retten. „Wenn man sich umschaut und betrachtet, was in Europa geschieht – vom Norden bis zum Süden des Kontinents –, wird man feststellen, dass es Kräfte gibt, die direkt feindselig sind. Sie hegen Hass auf das, wofür Europa wirklich steht. Sie hassen wirklich das, was es bedeutet, Europäer zu sein.“

Das sei etwa in Frankreich zu erkennen, wo sich Schülerproteste zu gewaltsamen Auseinandersetzungen ausweiteten (JF berichtete). „Was auf den Straßen von Paris geschieht, ist eine Art Kampf gegen die Zivilisation, bei dem viele der an diesen Demonstrationen Beteiligten Frankreich tatsächlich hassen und das, was es wirklich bedeutet, Franzose zu sein, tatsächlich verachten“, prangerte der FSI-Präsident an. Die Teilnehmer dieser Ausschreitungen würden nicht nur von sich selbst denken, etwas Besseres zu sein, sondern auch der Ansicht sein, „jedes nur erdenkliche Recht zu haben, das zu zerstören, was wir über Jahrtausende hinweg in Europa selbst aufgebaut haben“.

FSI will aus MCC-Fehlern lernen

Unter diesen Umständen sei es wichtig, „dass die patriotischen Kräfte sich selbst ernst genug nehmen, dass sie eine sehr, sehr deutliche Präsenz in Europa – in Brüssel selbst – zeigen und dass wir unser politisches und intellektuelles Kapital so mobilisieren, dass wir uns behaupten und Gehör verschaffen“.

Die FSI solle vor allem nach der Schließung des MCC demonstrieren, „dass selbst wenn sie versuchen, euch mundtot zu machen, euch unter Quarantäne zu stellen, euch abzuschotten und euch als rechtsextrem, faschistisch und mit all diesen verschiedenen Bezeichnungen zu beschimpfen – selbst wenn sie versuchen, euch so weit wie möglich an den Rand zu drängen –, sind unsere Ideen stark genug“, sagte Füredi. Und wie wichtig es sei, die intellektuelle und moralische Arbeit fortzusetzen, zeige sich auch dadurch, dass die Leitung der neuen Denkfabrik ihre Zeit unbezahlt in die FSI investiere.

Hintergrund ist, dass sich die Denkfabrik nicht wie das MCC von einer einzigen Geldquelle abhängig machen wolle. Laut O’Brien war nämlich die Abhängigkeit von einer einzigen Quelle eine Schwachstelle. „Wir werden diesen Fehler nicht wiederholen.“ (mas)