Netanjahus Partei liegt überraschend vorn, aber…

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JERUSALEM. Laut ersten Prognosen ist der rechtskonservative Likud bei der Parlamentswahl in Israel überraschend erneut stärkste Kraft geworden. Laut Nachwahlbefragungen kommt die Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf 24 bis 25 von insgesamt 120 Sitzen in der Knesset.

Auf Platz zwei landete die vorher in Umfragen leicht favorisierte Mitte-rechts-Partei Jaschar des Ex-Militärchefs Gadi Eisenkot. Sie kommt demnach auf 21 bis 23 Mandate. Doch sowohl das Lager Netanjahus mit diversen verbündeten Parteien als auch das Eisenkots sind weit von der absoluten Mehrheit entfernt. Das Likud-Lager kommt demnach auf 50, Eisenkots Block auf 52 Sitze. Die absolute Mehrheit liegt jedoch bei 61.

Eine Regierungsbildung und die Frage, wer Ministerpräsident wird, hat die Wahl zunächst nicht beantwortet. Obwohl Netanjahu und Eisenkot vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien ausgeschlossen haben, könnte es nun auf diese ankommen. Sie wurden mit 17 bis 18 Mandaten so stark wie noch nie. Sollte Eisenkot sein Versprechen einhalten, nicht mit den Arabern zu koalieren, bliebe nur eine große Koalition mit Netanjahus Block.

Palästinenser sind wahlberechtigt

In Israel lebende Araber und Palästinenser stellen 20 Prozent der Einwohner. In der einzigen Demokratie des Nahen Ostens sind sie wahlberechtigt.

Eisenkot sah den Regierungsauftrag trotz der Pattsituation in der Wahlnacht bei sich. Israel sei „auf dem Weg zu einer neuen Ära der Hoffnung“, sagte der 66-Jährige, der im Gaza-Krieg einen Sohn und zwei Neffen verloren hat. Der frühere Generalstabschef der israelischen Armee interpretierte das Wahlergebnis als eine Entscheidung „gegen eine Fortsetzung der Amtszeit Netanjahus“. Dieser regiert mit Unterbrechungen seit 19 Jahren den jüdischen Staat.

Netanjahu hofft auf Stimmen der Soldaten

Noch nicht ausgezählt sind die Stimmen Hunderttausender israelischer Soldaten und Reservisten, die traditionell mit großer Mehrheit rechte Parteien wählen. Diese werden erst ab Mittwoch gewertet. Ab Donnerstag soll ein vorläufiges amtliches Endergebnis vorliegen.

Laut Zentraler Wahlkommission lag die Wahlbeteiligung bereits zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale bei 74,3 Prozent – und damit hoch wie seit 1988 nicht mehr. 7,3 Millionen jüdische und arabische Israelis waren zur Stimmabgabe aufgerufen.

Medienberichten zufolge reisten mehr als 70.000 Israelis aus dem Ausland an, um ihre Stimme abzugeben. Sie wählen traditionell eher links. Eine Briefwahl gibt es in Israel nicht. Entschieden wird die Wahl an der Urne am Wahltag.

Nach dem vorläufigen Endergebnis am Donnerstag soll das offizielle Ergebnis acht Tage nach der Wahl veröffentlicht werden. Danach beauftragt Präsident Izchak Herzog jenen Kandidaten mit der Regierungsbildung, dem er die besten Chancen auf eine Mehrheit einräumt. (fh)