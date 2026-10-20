Nach schweren Krawallen: Meloni schickt 500 Soldaten nach Mailand

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ROM. Die italienische Regierung hat nach schweren Ausschreitungen in Mailand die Entsendung von 500 zusätzlichen Soldaten angekündigt. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni berief am Montag eine Krisensitzung mit mehreren Ministern und den Spitzen der Sicherheitsbehörden ein. Am Dienstag soll das Kabinett ein neues Sicherheitsdekret beraten, das unter anderem strengere Maßnahmen gegen gewalttätige Jugendliche vorsieht.

Am Samstag und Sonntag hatten überwiegend junge Randalierer aus dem linksextremen und migrantischen Spektrum die Mailänder Innenstadt verwüstet (die JF berichtete).

Rund 2.000 Jugendliche, viele schwarz gekleidet und vermummt, zogen am Sonntag durch die Straßen rund um den Domplatz. Sie schlugen Schaufenster ein, plünderten Geschäfte und einen Supermarkt, zerstörten Straßeneinrichtungen und bewarfen Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Ausgangspunkt waren Demonstrationen gegen steigende Lebenshaltungskosten und mangelhafte öffentliche Dienstleistungen. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wurden allein am Sonntag 271 Menschen zur Polizeidienststelle gebracht, darunter 220 Minderjährige und 60 Ausländer. Insgesamt wurden 32 Personen festgenommen, darunter 23 Minderjährige und 13 Ausländer. Weitere 28 Verdächtige wurden angezeigt. Bei den Ausschreitungen wurden am Sonntag 14 Angehörige der Sicherheitskräfte verletzt.

New video shows looters armed with large sticks roam the street of Milan and break into luxury stores on Via Brera early this morning https://t.co/eANmiW80eM — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

Soldaten sollen Polizeibefugnisse erhalten

Die Gewalt löste auch in Mailands berühmtem Luxusviertel Panik aus. Geschäfte wie Chanel, Hermès und Pomellato schlossen am Montag aus Angst vor weiteren Plünderungen vorzeitig. Nach italienischen Medienberichten beläuft sich der entstandene Schaden auf mehr als eine Million Euro. Auch in Turin, Bologna und weiteren norditalienischen Städten war es am Wochenende zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen.

Die zusätzlichen Soldaten sollen im Rahmen des bestehenden Militäreinsatzes „Strade Sicure“ die Polizei unterstützen. Verteidigungsminister Guido Crosetto fordert dafür allerdings besondere Befugnisse. Die Soldaten müssten vorübergehend wie Polizeikräfte handeln können, erklärte er. Diese Regelung soll auf drei Monate begrenzt werden. Die rechtlichen Voraussetzungen müssen erst noch vom Kabinett geschaffen werden.

Darüber hinaus plant die Regierung, den vorbeugenden Polizeigewahrsam auf bis zu 24 Stunden auszuweiten. Auch Minderjährige sollen davon erfasst werden. Vorgesehen sind außerdem erleichterte Festnahmen nach schweren Sachbeschädigungen, selbst wenn die Täter nicht unmittelbar am Tatort gefasst werden. Für Personen, die an gemeinschaftlichen Gewalttaten beteiligt sind, werden zudem Versammlungsverbote geprüft. Der genaue Wortlaut des Dekrets steht noch nicht fest.

🇮🇹 Rioters turn Piazza del Duomo into a battleground In Milan, several hundred masked and hooded rioters focused on the iconic Piazza del Duomo, turning the commercial center into a battleground: smashing cars, kicking in shop windows, and clashing with police. https://t.co/sL0WRfg2aV — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella verurteilte die Gewalt als inakzeptabel und sprach den verletzten Polizisten seine Solidarität aus. Zugleich verlangte er eine gründliche Untersuchung der Ursachen. Die Ausschreitungen gingen offenbar von bislang unbekannten Tätergruppen aus, deren Vorgehensweise neue Fragen aufwerfe. Die oppositionellen Sozialdemokraten warnten unterdessen davor, die gewalttätigen Ausschreitungen zum Anlass zu nehmen, friedliche Proteste gegen die steigenden Lebenshaltungskosten zu diskreditieren. (rr)