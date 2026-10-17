Nach nur fünf Tagen feuert Trump seine neue Sprecherin

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WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat seine neue Regierungssprecherin Katie Zacharia nach nur fünf Tagen im Amt wieder abberufen. Die 41jährige war erst am Montag als Nachfolgerin von Karoline Leavitt angetreten. Nach einem missglückten ersten Presseauftritt und einer Kontroverse um ihre angebliche Tätigkeit als Rechtsanwältin verlor sie am Freitag ihren Posten.

Wie das Wall Street Journal berichtet, erfuhr Zacharia von ihrem bevorstehenden Ausscheiden unter ungewöhnlichen Umständen. Gerade saß sie in ihrem neuen Büro im Westflügel des Weißen Hauses und gab drei Journalisten der Zeitung ein Interview über ihre Pläne.

Auf einem Regal standen noch ihre wenigen persönlichen Gegenstände: eine Orchidee, ein Lockenstab, ein Paar Schuhe und eine Kosmetiktasche. Mitten im Gespräch klopfte Jason Miller, ein hochrangiger Berater Trumps, an die Tür. Vizepräsident JD Vance wolle sich kurz mit ihr unterhalten, erklärte er. Zacharia verließ daraufhin ihr Büro. Zum Interview kehrte sie nicht mehr zurück. Weniger als eine Stunde später war bekannt, dass ihre Amtszeit beendet war.

Erster Presseauftritt dauerte nur 14 Minuten

Bereits am Dienstag hatte Zacharia bei ihrem ersten und einzigen regulären Auftritt vor der Washingtoner Presse einen unsicheren Eindruck hinterlassen. Sie las weitgehend vorbereitete Erklärungen ab, beantwortete lediglich Fragen von drei Journalisten und beendete die Veranstaltung nach etwa 14 Minuten.

Besonders unangenehm wurde ihr eine Nachfrage zu ihren juristischen Qualifikationen. Zacharia hatte sich wiederholt als Rechtsanwältin bezeichnet. Auch Trump hatte sie bei ihrer Ernennung ausdrücklich als Anwältin vorgestellt. Auf die Frage, wo sie ihre Zulassungsprüfung abgelegt habe, antwortete sie zunächst mit einem Verweis auf ihren Umzug nach China.

Später räumte sie in einem Interview mit dem konservativen Sender Fox News ein, dass sie die Anwaltsprüfung im US-Bundesstaat Kalifornien nicht bestanden hatte. Einen zweiten Versuch habe sie nicht unternommen, da sie ohnehin mit ihrem Ehemann nach China gezogen sei. Sie besitzt zwar einen juristischen Hochschulabschluss der Pepperdine University, aber keine amerikanische Anwaltszulassung. Zacharia verteidigte die Verwendung der Berufsbezeichnung. Sie habe juristische Analysen geliefert, aber keine Mandanten anwaltlich vertreten. Auch Experten hätten ihr bestätigt, dass sie sich aufgrund ihres Abschlusses und ihrer internationalen Erfahrung als Juristin bezeichnen dürfe.

Kritik sogar bei Trumps Haussender

Selbst bei Fox News, wo Zacharia zuvor regelmäßig als Kommentatorin aufgetreten war, stieß ihre Verteidigung auf wenig Verständnis. Moderator Sean Hannity fragte sie, weshalb sie nicht einfach von Anfang an erklärt habe, die Prüfung nicht bestanden und anschließend einen anderen Berufsweg eingeschlagen zu haben.

Nach Informationen des Wall Street Journal war auch Trump mit ihrer Leistung unzufrieden. Der Präsident hatte Zacharia am 9. Oktober überraschend für den Posten ausgewählt. Zu ihren Fürsprechern gehörten unter anderem die frühere Heimatschutzministerin Kristi Noem und der konservative Fernsehmoderator Greg Kelly. Zuvor hatte sie für Trumps Medienunternehmen gearbeitet und war für kurze Zeit Sprecherin des Heimatschutzministeriums gewesen.

Noch am Freitagvormittag erklärte Trump vor Journalisten, er habe Zacharia geraten, ihre Entscheidung für den Posten zu überdenken. Die Medien seien ausgesprochen hart mit ihr umgegangen. Er wolle, dass sie glücklich sei und ein gutes Leben führe. Das Weiße Haus lobte Zacharia nach ihrem Ausscheiden weiterhin und stellte ihr eine andere Aufgabe in Aussicht. Welche Funktion sie künftig übernehmen soll, blieb zunächst offen. Zacharia selbst erklärte, sie habe unter den schwierigen Umständen ihr Möglichstes getan, um Trump und den Amerikanern zu dienen.

Wer die 41jährige an der Spitze der Presseabteilung ersetzen wird, steht noch nicht fest. Auf entsprechende Fragen erklärte Trump lediglich, es gebe zahlreiche Interessenten für den Posten. (rr)