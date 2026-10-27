Nach Lulas Drohungen: Bolsonaro setzt sich in die USA ab

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BRASILIA. Der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro soll in die USA geflohen sein. Das meldet der Sender CNN Brasil. Demnach hat er sich mit seiner Frau und zwei Töchtern in die USA abgesetzt. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf einen US-Beamten, der konservative Politiker habe sich in die Vereinigten Staaten abgesetzt.

Einen Tag nach der knapp verlorenen Stichwahl am Sonntag hatte ihn der mit dem Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verbündete Oberste Richter Alexandre de Moraes aufgefordert, seine Pässe abzugeben, damit er das Land ab sofort nicht mehr verlassen könne.

Doch dem kam Bolsonaro offenbar nicht fristgerecht nach, wie brasilianische Medien berichten. Diese berufen sich dabei auf die Bundespolizei des südamerikanischen Landes. Daraufhin habe die Lula-Regierung die Dokumente annullieren lassen. Bereits eine Woche vor dem Wahltag hatte der am heutigen Dienstag 81 Jahre alt gewordene Sozialist Bolsonaro in einem TV-Duell damit gedroht, ihm seine Immunität zu entziehen und ihn vor Gericht zu stellen.

Lula threatening Flávio Bolsonaro live on television. My heart absolutely breaks for the people of Brazil right now 💔 https://t.co/FOTz4jp7GZ — Kosher (@koshercockney) October 26, 2026

Auch Bolsonaros Vater von Moraes verurteilt

Hintergrund sind Vorwürfe angeblicher Geldwäsche. Dabei soll es laut Lula um 134 Millionen Real (22,5 Millionen Euro) gehen. In dem TV-Duell drohte der Präsident seinem Konkurrenten: „Mach dich schon mal bereit: Am 25. Oktober verlierst du deine Immunität, und dann bekommst du Probleme. Es gibt eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren gegen dich, die jetzt ins Rollen kommen werden. Wenn deine Freunde sie bisher blockiert haben – jetzt werden sie vorangetrieben.“ (JF berichtete)

Flávio Bolsonaro ist trotz der Niederlage in der Stichwahl weiter Senator. Offenbar nahm er Lulas Drohungen und den von Richter Moraes beschlossenen Entzug der Pässe sehr ernst und setzte sich ab. Flávio ist der älteste Sohn des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Auch diesem machte Moraes nach der Wahlniederlage vor vier Jahren einen Prozess und verurteilte ihn wegen eines angeblichen Putschversuches zu 27 Jahren Haft. Der Ex-Präsident war ebenfalls zunächst in die USA geflohen, dann aber nach Brasilien zurückgekehrt, wo er seitdem in Haft sitzt. (fh)