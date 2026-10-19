Migranten randalieren auch in Italien

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MAILAND. Nach den schweren Ausschreitungen nach Vorbild Frankreich hat die italienische Polizei am Montag neue Zahlen veröffentlicht. Allein am Sonntag wurden 271 Menschen auf Polizeiwachen gebracht, darunter 220 Minderjährige und 60 Ausländer. Von den 32 Festgenommenen sind 23 minderjährig und 13 ausländische Staatsbürger. Weitere 28 Personen wurden angezeigt.

Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat zudem Untersuchungshaft für elf volljährige Verdächtige beantragt beziehungsweise entsprechende Anträge vorbereitet. Bei ihnen handelt es sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa überwiegend um junge Männer aus Einwandererfamilien der zweiten Generation.

Die Verdächtigen sind meist erst 18 oder 19 Jahre alt. Ihnen werden unter anderem schwere Sachbeschädigung, Plünderung und gewaltsamer Widerstand gegen Polizisten vorgeworfen. Die Ausschreitungen hatten am Samstag während einer Demonstration gegen steigende Lebenshaltungskosten begonnen. Rund 5.000 Menschen waren in der italienischen Wirtschaftsmetropole auf die Straße gegangen. Vermummte Jugendliche griffen anschließend Polizisten an, errichteten Barrikaden und plünderten Geschäfte rund um den Mailänder Dom. Am Sonntag setzten sich die Krawalle fort, nachdem sich zahlreiche Jugendliche über soziale Netzwerke erneut in der Innenstadt verabredet hatten.

Nach Frankreich, sehen wir hier Bilder aus Mailand, Italien. Der Demographie nach zu urteilen stehen wir in Deutschland so 🤏 kurz davor ebenfalls solche Zustände zu haben. Zu Silvester haben wir sie ja schon. Remigration jetzt: oder Bürgerkrieg und Kollaps der Zivilisation. https://t.co/0bMBHYMPfP — Feroz Khan (@achseostwest) October 18, 2026

Plünderungen als „proletarische Enteignung“ gefeiert

Besonders betroffen waren die Einkaufsstraßen im Zentrum Mailands. Randalierer zertrümmerten Schaufenster, stürmten Supermärkte und Bekleidungsgeschäfte und trugen Waren davon. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Allein am Sonntag wurden 14 Angehörige der Sicherheitskräfte verletzt. Nach Angaben des Handelsverbandes Confcommercio entstand bereits am Samstag ein Schaden von mehr als 500.000 Euro. Darin enthalten sind neben zerstörten Einrichtungen auch Einnahmeausfälle, weil zahlreiche Geschäfte vorzeitig schließen mussten. Ähnlich hoch fielen erste Schätzungen für die Ausschreitungen in Bologna aus.

Am Montag meldete sich zudem eine Gruppe mit dem Namen „Bewegung 17. Oktober“ zu Wort. Sie kündigte über Instagram und Telegram an, künftig jeden Samstag in mehreren italienischen Städten demonstrieren zu wollen, zunächst auch in Mailand. Die Proteste sollten bis zum Sturz der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni fortgesetzt werden.

Auf ihren Internetseiten verbreitete die Gruppe auch ein Video, in dem Jugendliche zuvor in Mailand geplünderte Waren an einen Obdachlosen verteilen. Der Beitrag trägt laut Ansa die Aufschrift „Proletarische Enteignung in Mailand“. Zugleich verbreitet die Gruppierung Hinweise zum Verhalten gegenüber der Polizei bei Demonstrationen. Ob ihre Organisatoren selbst an den Ausschreitungen beteiligt waren, ist nicht geklärt.

Meloni beruft Sicherheitsgipfel ein

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat angesichts der Gewalt für Montag einen Sicherheitsgipfel einberufen. Ihre Regierung erwägt zusätzliche Maßnahmen gegen gewaltbereite Jugendliche. Die Lega von Vizepremier Matteo Salvini fordert insbesondere, den vorbeugenden Polizeigewahrsam auf Minderjährige auszuweiten. Bereits am Sonntag wurden in Mailand 174 Personen aufgrund einer erst kürzlich eingeführten Regelung vorübergehend festgehalten.

Innenminister Matteo Piantedosi kündigte ein entschiedenes Vorgehen gegen die Verantwortlichen an. Die Ermittler werten derzeit Videoaufnahmen sowie Nachrichten in sozialen Netzwerken aus, um weitere Tatverdächtige zu identifizieren. Auch in Turin, Bologna, Brescia und Bergamo war es am Wochenende zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen.

Zwischen der Regierung und Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala ist unterdessen ein Streit über den Polizeieinsatz ausgebrochen. Sala warf den Sicherheitsbehörden vor, zu wenige Einsatzkräfte aufgeboten zu haben. Piantedosi wies die Kritik zurück. Oppositionsführerin Elly Schlein von der Demokratischen Partei verurteilte die Gewalt, warnte aber davor, die Ausschreitungen zum Vorwand zu nehmen, um die friedlichen Proteste gegen steigende Lebenshaltungskosten zu diskreditieren. (rr)