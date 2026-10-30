Migranten-Bande wollte Wiener Luxusgeschäfte mit Macheten plündern

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WIEN. Der österreichische Staatsschutz hat am Freitag Razzien bei sechs Verdächtigen durchgeführt, die zu Halloween Gewalttaten und Plünderungen in der Wiener Innenstadt geplant haben sollen. Bei Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich stellten die Ermittler unter anderem eine Machete, zwei Schreckschusspistolen und Munition sicher.

Vier Verdächtige im Alter zwischen 14 und 22 Jahren wurden zur Einvernahme vorgeführt. Nach einem weiteren wird gefahndet. Auslöser der Polizeiaktion waren Aufrufe in sozialen Netzwerken, die seit mehreren Tagen kursieren. Darin wurde dazu aufgefordert, in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November Straftaten zu begehen.

Neben gewalttätigen Ausschreitungen waren offenbar auch Plünderungen von Luxusgeschäften vorgesehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die sechs ausgeforschten Personen maßgeblich hinter den Botschaften stehen. Das Wiener Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung nahm gemeinsam mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst die Ermittlungen auf. Untersucht werden der Verdacht eines verbrecherischen Komplotts sowie die öffentliche Aufforderung zu Straftaten beziehungsweise deren Gutheißung. Wie konkret die angekündigten Aktionen bereits vorbereitet waren, ist noch ungeklärt.

Verdächtige stammen aus vier Ländern

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien durchsuchten die Beamten am frühen Freitagmorgen sechs Wohnungen. Unterstützt wurden die Staatsschützer von der Wiener Spezialeinheit WEGA und dem Landeskriminalamt. Neben den Waffen beschlagnahmten sie eine Softgun und mehrere elektronische Datenträger, die nun ausgewertet werden.

Bei den sechs Verdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen österreichischen Staatsbürger sowie um Drittstaatsangehörige mit gültigen Aufenthaltstiteln. Als weitere Staatsangehörigkeiten nennt die Polizei den Irak, Nigeria und die Russische Föderation.

Ein fünfter Verdächtiger befindet sich bereits in einer Justizanstalt. Er war erst wenige Stunden zuvor wegen eines geringfügigeren Eigentumsdelikts inhaftiert worden, das nach bisherigen Erkenntnissen nichts mit den Halloween-Plänen zu tun hat. Der sechste Mann ist namentlich bekannt, konnte aber bislang nicht aufgegriffen werden. Nach ihm wird weiterhin gesucht.

Erinnerungen an schwere Krawalle in Linz

Bereits am Mittwoch hatte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor möglichen Ausschreitungen gewarnt. „Die Polizei ist vorbereitet und wird konsequent einschreiten, wann und wo es notwendig ist“, erklärte er in einer Mitteilung des Innenministeriums. Hintergrund waren unter anderem Gewaltaufrufe in sozialen Netzwerken, die sich auf die jüngsten Ausschreitungen in Frankreich bezogen.

In Österreich sind die Erinnerungen an Halloween 2022 noch präsent. Damals kam es in der Linzer Innenstadt zu schweren Krawallen (die JF berichtete). Jugendliche bewarfen Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern, der Straßenbahnverkehr musste zeitweise eingestellt werden. Insgesamt wurden 129 Beteiligte angezeigt. Für die diesjährige Halloweennacht hat die Wiener Polizei eine verstärkte Präsenz uniformierter und ziviler Beamter angekündigt.

Ob die jetzt ausgeforschten Verdächtigen tatsächlich konkrete Plünderungen vorbereitet hatten, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Eine ideologische oder extremistische Motivation ist laut Polizei bislang nicht erkennbar. Die Waffenfunde werden ebenso untersucht wie die sichergestellten Datenträger. Für sämtliche Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. (rr)