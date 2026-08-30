Migrant sticht auf Passanten ein und filmt sich dabei

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AMSTERDAM. Ein Migrant hat in Amsterdam vier Personen mit einem Messer angegriffen und verletzt, während er Videoaufnahmen der Tat live im Internet übertrug. Zuvor soll es aus unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen dem Tatverdächtigen und seinen späteren Opfern gekommen sein.

🇳🇱 3 people were stabbed near Amsterdam’s largest railway station today, while the attacker livestreaming the assault. Another day, another stabbing in Europe that will be dismissed as a rare, isolated incident by politicians Writer: Mhedipic.twitter.com/k27NE92PPZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 30, 2026

Auf den Videoaufnahmen soll zu hören sein, wie einige der späteren Opfer mehrfach „Fass uns nicht an“ rufen. Er habe keine Angst, es mit sechs oder sieben Männern aufzunehmen, soll der Tatverdächtige daraufhin erwidern. „Ihr geht alle zu Boden.“ Die Opfer, sowie der Tatverdächtige, der ebenfalls Verletzungen davontrug, wurden nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht.

Tatverdächtiger konvertierte zum Islam

Bei dem 43jährigen Tatverdächtigen soll es sich um einen Influencer mit dem Namen Angelo Bryson handeln. Er wurde für seine pro-palästinensischen Inhalte bekannt und soll vor kurzem zum Islam konvertiert sein.



Bryson ist curaçaoanischer Herkunft. Vor kurzem soll er ein Foto veröffentlicht haben, das ihn mit einem Politiker der niederländischen Migrantenpartei Denk, Stephan van Baarle, zeigt. Anhänger Brysons verbreiteten nach der Tat im Netz die Behauptung, die Opfer seien „weiße Rassisten“ gewesen und hätten ihn zuvor verbal attackiert. (lb)e