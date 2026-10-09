Migrant prügelt Familienvater tot – und kommt mit Mini-Strafe davon

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KOPENHAGEN. Ein kongolesischer Migrant, der einen schwedischen Familienvater während eines Public-Viewing-Events zur Fußball-WM zu Tode prügelte (JF berichtete), ist am Mittwoch zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Obwohl der Täter Nkumba Ludovic Tshiembe bereits mehrere Vorstrafen wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und versuchten Mordes hat, fiel das Urteil damit vergleichsweise milde aus. Ursächlich dafür ist die Tatsache, dass das Gericht die Tat lediglich als Körperverletzung einordnete, wie die Welt berichtet.

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (Sozialdemokraten) kritisierte das Strafmaß deutlich: „Das ist so falsch und nicht das Land, das wir sein wollen. Eine tiefe Trauer und eine heftige Wut haben mich in den letzten Tagen erfüllt.“ Auch Justizminister Nicolai Wammen (Sozialdemokraten) bezeichnete das Urteil als „inakzeptabel niedrig“. Er kündigte eine Gesetzesinitiative an, die bei tödlichen Gewalttaten durch bereits vorbestrafte Täter künftig deutlich härtere Urteile vorsieht. Tech-Unternehmer Elon Musk bezeichnete das Urteil auf X als „skandalös“.

Dänisches Strafrecht erfasst nur den Tötungsvorsatz

Bei Körperverletzungen beachtet das derzeitige dänische Recht ausschließlich den Vorsatz des Täters – anders als im deutschen Strafrecht, in dem eine Körperverletzung mit Todesfolge auch dann härter bestraft wird, wenn der Täter das Opfer nicht töten wollte. Tshiembe, der die dänische Staatsbürgerschaft besitzt, war kein Tötungsvorsatz nachgewiesen worden.

BREAKING: The Congolese migrant who beat the Swedish off-duty policeman Christian Zedig to death in a FIFA World Cup fan zone in Copenhagen was sentenced to 1 year. The judge also banned Nkumba Tshiembe from going to bars, restaurants, nightclubs and other places where alcohol is served after midnight for a year after his release from prison. The Congolese migrant is a repeat offender who has previously been sentenced for raping a woman, stabbing a man right next to the heart in a nightclub and several random assaults in public. The short sentence has caused outrage in Denmark and people are now calling for the law on “simple violence” to be amended so that longer sentences can be issued. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2026

Das Tötungsopfer Christian Zedig hatte am 30. Juni in Kopenhagen das Public Viewing des Fußballspiels Norwegens gegen die Elfenbeinküste im Kopenhagener Hafenviertel Brygge besucht. Laut Augenzeugen soll es während des Spiels zu einem Streit zwischen einer etwa siebenköpfigen afrikanischen Männergruppe – die laut gekommen sei, „um Ärger zu machen“ – und schwedischen und norwegischen Fans gekommen sein. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung schlug Tshiembe dem Familienvater unvermittelt gegen den Kopf und trat, nachdem dieser zu Boden gefallen war, weiter auf ihn ein.

Auch im Nachbarland Schweden – aus dem das Opfer, der Familienvater und Polizist Zedig stammte – hatte der Vorfall Entsetzen ausgelöst. Der Chef der rechten Schwedendemokraten, Jimmie Åkesson, und der EU-Abgeordnete Charlie Weimers (Schwedendemokraten) forderten in den darauffolgenden Wochen immer wieder strengere Einwanderungsregeln. (lb)